Эстонский медицинский стартап будет продавать не вызывающий аллергию воздух(4)
Новинка на рынке: носимый на шее антиаллергенный прибор занимающейся медицинскими технологиями эстонской компании Respiray. Устройство якобы удаляет 99,9% переносимых по воздуху аллергенных частиц и предлагает безмедикаментозную альтернативу борьбе с весенней пыльцевой аллергией, от которой страдает каждый десятый житель Эстонии.
Принцип работы Respiray Wear A+ прост. Устройство забирает воздух с аллергенами, удаляет с помощью фильтра находящиеся в нем аллергенные частицы и направляет чистый воздух в область носа и рта пользователя. Использование устройства приводит к резкому повышению качества жизни людей, чувствительных к респираторным аллергенам, включая пыльцу, пылевых клещей, плесень или белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.
Созданное эстонцами новое противоаллергическое устройство сертифицировано Европейским центром исследования аллергии ECARF и ведущей международной сертификационной компанией SGS. В результате клинических испытаний Respiray Wear A+ удалил 99,9% содержащихся в воздухе аллергенов, а также зарекомендовал себя как эффективное немедикаментозное решение против весеннего поллиноза, то есть аллергии на пыльцу.
„Наши клинические испытания показали, что устройство обеспечивает высокий уровень защиты от аллергии даже в дни, когда концентрация пыльцы в воздухе очень высока“, - подтвердил руководитель Европейского центра исследований аллергии профессор Карл-Кристиан Бергманн.
По словам исполнительного директора Respiray Карла Густава Аннуса, устройство было создано в результате его желания облегчить собственную аллергию: „Мы более двух лет разрабатывали и тестировали это устройство и создали 117 прототипов, чтобы получить конечный продукт. В процессе мы проверяли движение и скорость воздушного потока, чтобы создать перед лицом свободную от аллергенов зону“. Аннус добавил, что устройство разрабатывали при помощи ученых института физики Тартуского университета.
При разработке нового устройства внимание также уделялось комфорту пользователя: прибор Respiray весит всего 250 граммов. Предварительная продажа Respiray Wear A+ стартовала на платформе Indiegogo 31 января. Производство запускается в феврале, а первые устройства поступят к покупателям Indiegogo в конце февраля – как раз, когда начнется сезон весенней аллергии на пыльцу.
По данным Всемирной аллергологической организации, 400 миллионов человек в мире страдают от аллергического ринита, вызванного пыльцой, пылевыми клещами и спорами плесени. В Эстонии проблема затрагивает примерно десятую часть населения.
На аллергический ринит указывают обильные водянистые выделения из носа, зуд в носу, чихание, ощущение пощипывания в носу, заложенность носа, а также нарушения обоняния и вкуса. Кроме того, неприятности могут доставлять зудящие, красные, опухшие и слезящиеся глаза.
Это уже второй продукт эстонского медицинского стартапа. Два года назад Respiray выпустила инновационный очиститель воздуха для ношения на шее, уничтожающий частицы коронавируса и бактерии, и получивший ряд международных наград за инновации.
Инвесторами Respiray являются Индрек Нейвельт и Яан Таллинн. Миссия предприятия – с помощью своих продуктов сделать чистый воздух доступным для всех и каждого.