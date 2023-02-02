Эстонский медицинский стартап будет продавать не вызывающий аллергию воздух

Принцип работы Respiray Wear A+ прост. Устройство забирает воздух с аллергенами, удаляет с помощью фильтра находящиеся в нем аллергенные частицы и направляет чистый воздух в область носа и рта пользователя. Использование устройства приводит к резкому повышению качества жизни людей, чувствительных к респираторным аллергенам, включая пыльцу, пылевых клещей, плесень или белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.

Созданное эстонцами новое противоаллергическое устройство сертифицировано Европейским центром исследования аллергии ECARF и ведущей международной сертификационной компанией SGS. В результате клинических испытаний Respiray Wear A+ удалил 99,9% содержащихся в воздухе аллергенов, а также зарекомендовал себя как эффективное немедикаментозное решение против весеннего поллиноза, то есть аллергии на пыльцу.

„Наши клинические испытания показали, что устройство обеспечивает высокий уровень защиты от аллергии даже в дни, когда концентрация пыльцы в воздухе очень высока“, - подтвердил руководитель Европейского центра исследований аллергии профессор Карл-Кристиан Бергманн.

По словам исполнительного директора Respiray Карла Густава Аннуса, устройство было создано в результате его желания облегчить собственную аллергию: „Мы более двух лет разрабатывали и тестировали это устройство и создали 117 прототипов, чтобы получить конечный продукт. В процессе мы проверяли движение и скорость воздушного потока, чтобы создать перед лицом свободную от аллергенов зону“. Аннус добавил, что устройство разрабатывали при помощи ученых института физики Тартуского университета.

При разработке нового устройства внимание также уделялось комфорту пользователя: прибор Respiray весит всего 250 граммов. Предварительная продажа Respiray Wear A+ стартовала на платформе Indiegogo 31 января. Производство запускается в феврале, а первые устройства поступят к покупателям Indiegogo в конце февраля – как раз, когда начнется сезон весенней аллергии на пыльцу.