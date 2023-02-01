Молодой политик и ЛГБТ-активист вышел из партии Eesti 200 при странных обстоятельствах
В воскресенье молодой политик и ЛГБТ-активист Артем Пяхкель вышел из партии Eesti 200. До этого его обвинили в домогательствах, пишет Delfi. Сам Артем называет обвинения необоснованными и отмечает, что никто из этих людей в правоохранительные органы не обращался. По его словам, речь идет о грязных предвыборных играх, а из партии он вышел потому, что собирается сменить род деятельности.
На прошлой неделе в СМИ стали распространяться жесткие обвинения в адрес молодого политика Артема Пяхкеля, которого обвинили в домогательствах. Среди прочего утверждалось, что Пяхкель предпринимал в отношении разных людей неуместные и агрессивные попытки сближения, а в одном случае говорилось даже о попытке изнасилования. Утверждается, что некоторые предполагаемые инциденты произошли в течение последних нескольких месяцев, но часть обвинений касались случаев, имевших место несколько лет назад.