Новости Эстонии
01.02.2023, 11:45

Молодой политик и ЛГБТ-активист вышел из партии Eesti 200 при странных обстоятельствах

 
комментарий Артема
Артем Пяхкель
Артем Пяхкель
ФОТО: Eesti 200 | Erakogu

В воскресенье молодой политик и ЛГБТ-активист Артем Пяхкель вышел из партии Eesti 200. До этого его обвинили в домогательствах, пишет Delfi. Сам Артем называет обвинения необоснованными и отмечает, что никто из этих людей в правоохранительные органы не обращался. По его словам, речь идет о грязных предвыборных играх, а из партии он вышел потому, что собирается сменить род деятельности.

На прошлой неделе в СМИ стали распространяться жесткие обвинения в адрес молодого политика Артема Пяхкеля, которого обвинили в домогательствах. Среди прочего утверждалось, что Пяхкель предпринимал в отношении разных людей неуместные и агрессивные попытки сближения, а в одном случае говорилось даже о попытке изнасилования. Утверждается, что некоторые предполагаемые инциденты произошли в течение последних нескольких месяцев, но часть обвинений касались случаев, имевших место несколько лет назад.

Обвинившая Пяхкеля в домогательствах Марта* (имя изменено, но личность редакции известна) рассказала, что при первой встрече ничего не знала о Пяхкеле.

RusDelfi
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