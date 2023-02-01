Молодой политик и ЛГБТ-активист вышел из партии Eesti 200 при странных обстоятельствах

В воскресенье молодой политик и ЛГБТ-активист Артем Пяхкель вышел из партии Eesti 200. До этого его обвинили в домогательствах, пишет Delfi. Сам Артем называет обвинения необоснованными и отмечает, что никто из этих людей в правоохранительные органы не обращался. По его словам, речь идет о грязных предвыборных играх, а из партии он вышел потому, что собирается сменить род деятельности.