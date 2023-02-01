В США тренер пыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку
Арлиша Бойкинс, 22-летняя помощница главного тренера баскетбольной команды в школе „Черчленд“ в американском Портсмуте (штат Вирджиния), была уволена из-за того, что пыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку в одном из матчей. Об этом сообщает WAVY TV.
Об этом инциденте, который произошел 21 января в матче против „Нансемонд-Ривер“, телеканалу рассказали родители одной из девочек, участвовавших в той игре.
В итоге Бойкинс, а также главный тренер команды, который „поощрял поведение“ своей помощницы в этой игре, были уволены со своих должностей.
Игроки команды вместе с родителями решили отказаться от участия в оставшейся части сезона.
„Тренеры всегда рассказывают детям о честности и подобных вещах, поэтому я был просто в шоке“, — сказал отец 13-летней девочки.
Семья также сообщила, что их дочь больше не заинтересована в учебе в „Черчленде“ в следующем году и будет использовать другие возможности. Семья также требует извинений от школы.
Источник - РБК