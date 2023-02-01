В США тренер пыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку

В итоге Бойкинс, а также главный тренер команды, который „поощрял поведение“ своей помощницы в этой игре, были уволены со своих должностей.



Игроки команды вместе с родителями решили отказаться от участия в оставшейся части сезона.



„Тренеры всегда рассказывают детям о честности и подобных вещах, поэтому я был просто в шоке“, — сказал отец 13-летней девочки.



Семья также сообщила, что их дочь больше не заинтересована в учебе в „Черчленде“ в следующем году и будет использовать другие возможности. Семья также требует извинений от школы.

