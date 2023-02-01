Долгий перерыв из-за травмы: Келли Сильдару ожидает операция

Лыжница-фристайлерша Сильдару, упавшая в пятницу во время тренировки в парке Аспен X-Games, позавчера вернулась на родину, где ее встречал доктор Мадис Раху.

Если перед возвращением из США еще была надежда, что все обойдется, то, к сожалению, сейчас уже понятно, что Сильдару ожидает долгий перерыв в соревнованиях. Обследование показало, что она повредила переднюю крестообразную связку и мениск правой ноги и без хирургического вмешательства не обойтись.

„Я решила как можно скорее улететь домой, чтобы провести необходимые обследования. На данный момент установлено, что я повредила переднюю крестообразную связку, а также повредила мениск. Поскольку травма оказалась значительно серьезнее, чем думали, мне нужна операция“, — сказала Келли.

„Я пошла делать первый прыжок и продвинулась немного дальше, чем обычно и неудачно приземлилась. Само падение было не очень страшным, но было повреждено колено правой ноги“, — прокомментировала инцидент Сильдару.

После травмы крестообразной связки левого колена в Новой Зеландии в 2017 году Сильдару вернулась на трассу примерно через год. Теперь Сильдару придется пропустить чемпионат мира в Бакуриани в конце февраля и начале марта.

„К сожалению, это означает, что мой сезон в этом году закончился, и теперь я должна сосредоточиться на реабилитации, чтобы снова укрепить колено, а затем снова встать на лыжи“, - добавила Келли.

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