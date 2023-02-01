В продажу поступили билеты на чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, который пройдет в Таллинне

Мужская сборная Эстонии по хоккею сыграет в группе B первого дивизиона чемпионата мира, который пройдет с 23 по 29 апреля в таллиннском ледовом дворце „Тондираба“. Соперниками эстонских хоккеистов станут сборные Нидерландов, Китая, Японии, Сербии и Украины.

В 2020, и в 2021 году ЧМ в первом дивизионе группы B был отменен из-за коронавируса. Весной прошлого года ЧМ состоялся в польском городе Тыхы, где из шести сборных повышение в классе заработала Польша, а Эстония тогда заняла четвертое место.

В первом матче, который состоится в Тондираба, Эстония сыграет с Сербией, которых в Тыхы обыграли со счетом 4:2. Билеты поступили в продажу на этой неделе и приобрести их можно на сайте Piletitasku.

Информация о ценах:

Билет стоят 10 и 15 евро.

Билет со скидкой действителен для студентов, пенсионеров и места для инвалидных колясок. Бесплатный вход: Дети до 7 лет (включительно) и Эстонские хоккеисты с лицензией.

Места для инвалидных колясок расположены за секторами A4 и B1, сопровождающий может пройти на мероприятие бесплатно и его места расположены в секторе A4 и B1, ряд 7, места 1-7. Билеты для инвалидных колясок можно купить, написав по адресу info@piletitasku.ee. Вход по билету для инвалидной коляски через главный вход.

NB! Обращаем Ваше внимание, что места в 1-ом и 2-ом рядах на первом ярусе арены могут быть с ограниченной видимостью, ввиду наличия защитных стекол.

Во всех секторах второго яруса в 1-ом ряду, а также рядом с местами, расположенными около прохода, для обеспечения безопасности установлены ограждения.