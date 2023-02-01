МНЕНИЕ | Страх лишает рассудка? Сможем ли мы сохранить хрупкий мир между двумя общинами в условиях бушующей поблизости войны?

В комментарии тут же пришли активные нарвитяне, неплохо владеющие эстонским языком ( в Нарве таких хватает), которые вступили с Мяртом в дискуссию, указав на то, что, вообще-то, в Rahva Raamat вывески на двух языках - на эстонском и русском (что логично в случае с русскоязычной литературой), просто Мярт по каким-то причинам выбрал именно такой угол съемки, и создалось впечатление, будто они только на русском языке. В общем, господин Мэос решил известный эстонский магазин пристыдить.