„У эстонского государства есть красные линии“. Митрополит Евгений вновь побывал на беседе в МВД

„Митрополит принес свои извинения и заверил, что не знал о запланированной политической акции, что за его согласием на проведение молебна не было никакого умысла. Мы очень чётко объяснили, что церкви, тем более, если эта церковь подчиняется Москве и её возглавляет гражданин государства-агрессора, не подобает вмешиваться в эстонскую политику. Мы также ещё раз напомнили митрополиту, что для эстонского государства есть определенные „красные линии“, переступать которые нельзя - мы не желаем, чтобы в храмах звучала политическая агитация и не потерпим никаких действий или призывов, направленных на оправдание российской агрессии в Украине“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.