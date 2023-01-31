Новости Эстонии
31.01.2023, 22:12

„У эстонского государства есть красные линии“. Митрополит Евгений вновь побывал на беседе в МВД

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Митрополит Евгений
Митрополит Евгений
ФОТО: Tatjana Novikova- Pidvossotskaja | orthodox.ee

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) вновь побывал на беседе в МВД, там заявили, что участие церкви в политической кампании недопустимо, передает rus.err.

Глава МВД Эстонии лично на встрече с митрополитом не присутствовал, дабы не политизировать ситуацию, но рассказал о ходе беседы.

„Митрополит принес свои извинения и заверил, что не знал о запланированной политической акции, что за его согласием на проведение молебна не было никакого умысла. Мы очень чётко объяснили, что церкви, тем более, если эта церковь подчиняется Москве и её возглавляет гражданин государства-агрессора, не подобает вмешиваться в эстонскую политику. Мы также ещё раз напомнили митрополиту, что для эстонского государства есть определенные „красные линии“, переступать которые нельзя - мы не желаем, чтобы в храмах звучала политическая агитация и не потерпим никаких действий или призывов, направленных на оправдание российской агрессии в Украине“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Напомним, что в МВД предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата был вызван после того, как дал согласие на проведение 22 февраля в Александро-Невском соборе молебна за мир, продолжением которого, по замыслу идущего на выборы движения KOOS/ВМЕСТЕ, стал бы митинг на Тоомпеа.

Сегодня ЭПЦМП заявила, что стала жертвой провокации, и что митрополит ничего не знал о готовящейся политической акции у стен Рийгикогу.

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