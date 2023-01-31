ТАБЛИЦА | Позиция Эстонии в Индексе восприятия коррупции за год не изменилась

Transparency International составляет Индекс восприятия коррупции на основе экспертных оценок, которые предоставляют независимые организации по всему миру. В ИВК-2022 180 стран и территорий оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.

Позиция Латвии также осталась неизменной - 59 пунктов из 100. В свою очередь показатель Литвы за год вырос с 61 до 62 пунктов и вместе с Португалией страна разметилась на 33-й строчке топа.

В этом году индекс возглавляет Дания (90 баллов), за которой следуют Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов). Замыкают рейтинг ИВК Южный Судан (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Сомали (12 баллов), где продолжаются затяжные конфликты. 26 стран, среди которых Великобритания (73 балла), Катар (58 баллов) и Гватемала (24 балла), в этом году достигли своего исторического минимума.

В этот раз Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180.

Второй год подряд две трети исследованных стран набрали менее 50 баллов из 100: средний балл в 2022 году составил 43. В целом, по оценке Transparency International, противодействие коррупции стагнирует в 124 из 180 оцененных стран.