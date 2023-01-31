ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (342-й день) | ISW: Россия готовит крупное наступление на востоке Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки российские военные нанесли три авиаудара, четыре ракетных удара и более 60 ударов из РСЗО, в том числе по жилым домам в городах Херсон и Очаков, сообщается в утреннейсводке Генштаба ВСУ. Россияне продолжают нести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и несут там большие потери.
Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки убиты 850 россиян, участвовавших в войне против Украины. Общее число потерь личного состава российских сил с начала полномасштабного вторжения возросло до 127 500, сообщается в Facebook. Кроме того, за сутки уничтожены 9 российских боевых бронированных машин (6378 с начала войны), 1 артиллерийская система (2197), 1 РСЗО (454), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (1951), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5048) и 1 единица специальной техники (200), заявил украинский Генштаб.
В результате российских обстрелов 30 января в Харьковской области погиб мирный житель, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина.
Международный олимпийский комитет ответил на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего 28 января, что МОК является „промоутером войны, убийств и разрушений“. „МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. - Подобные заявления не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения“.
США направили в Украину первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи. Об этом сообщило Транспортное командование ВС США. Всего запланирована поставка 109 БМП.
Россия продолжает наращивать силы в Донбассе и готовится в ближайшие месяцы к крупному наступлению - вероятно, в Луганской области, пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, на это указывают данные, поступающие как из российских, так и из украинских и западных источников.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также считает, что ВС РФ усиливают свою группировку в Донбассе для готовящегося наступления. По его мнению, к такому наступлению Кремль толкает „возрастающее внутреннее давление“ россиян, желающих победы. Наконец, ISW также ссылается на микроблогеров РФ, „распространивших информацию из российского Telegram-канала“ о том, что главные силы, подготовленные для попытки решительного прорыва, „еще не вступили в бой“.
По оценке Минобороны Великобритании, в настоящее время маловероятен крупный прорыв российских сил в Украине. По всей вероятности, российское командование сейчас стремится разработать новое направление наступления в находящуюся под контролем ВСУ часть Донецкой области и тем самым отвлечь украинские силы от Бахмутского направления, на котором идут ожесточенные бои, отмечается в заявлении в Twitter. При этом британская разведка указала, что за последние три дня российские силы развили свои разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара в более скоординированное наступление. „Существует реальная возможность того, что Россия и далее будет достигать локальных успехов на этом направлении. Вместе с тем маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения важного в оперативном отношении прорыва“, - считают в Лондоне.
Для защиты неба Украине необходимо до 200 многоцелевых истребителей, которым может стать F-16, заявил „Украинской правде“ спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он указал, что российская военная авиация, базирующаяся на четырех десятках аэродромов в России и Беларуси, а также на оккупированных территориях Украины, в пять-шесть раз превосходит украинскую по числу боевых машин.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявилна встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных, в том числе негодных к воинской службе по состоянию здоровья. „Мобилизация давно не проводилась, выявлена масса существенных проблем, что стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формирования соответствующих баз данных“, - цитирует его слова „Коммерсант“.
За последние сутки возле Бахмута произошло более 40 боев, сообщил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. „Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (за сутки - Ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения“, - указал он.
На первом этапе новой военной помощи от западных партнеров Киеву будет предоставлено до 140 современных западных танков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. „В первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc“, - указал Кулеба. По его словам, сейчас в танковой коалиции участвуют 12 стран. Некоторые из них еще должны принять формальные решения, поэтому раскрывать полный список участников пока рано, добавил украинский министр.
Прокуратура в Москве потребовала заочно приговорить журналиста Александра Невзорова, покинувшего РФ в марте и объявленного в международный розыск, к девяти годам колонии общего режима. Невзорова обвиняют в „фейках“ о российской армии. Приговор в Басманном суде Москвы будет оглашен 1 февраля. Дело связано с распространением информации об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планах возвращения Крыма в ближайшие месяцы. Украина должна „сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой“, - заявил Буданов в интервью газете The Washington Post. „Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все это началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится“, - уверен он. По словам начальника ГУР, сейчас на территории Украины находятся около 326 тысяч российских военных.
Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что у России осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет „Калибр“. Он также сообщил, что на территории РФ „есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой“. „И мы поддерживаем таких людей“, - добавил глава военной спецслужбы Украины.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовое применение запрещенных противопехотных мин обеими сторонами военных действий в Украине. Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения многократно применяли в разных областях Украины противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой, говорится в докладе HRW. Кроме того, как отмечают правозащитники, российскими военнослужащими в Украине были совершены произвольные задержания, допросы и пытки местных жителей, в некоторых случаях - насильственные исчезновения и убийства.
Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar, заявил министр обороны этой страны Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже. Он напомнил, что французское правительство уже поставило Киеву 18 таких гаубиц и сейчас выделило несколько десятков миллионов евро для технического обслуживания данного вооружения. По словам Лекорню, Франция также поможет с подготовкой украинских военных в Польше и направит туда 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев. Кроме того, до лета Париж обеспечит обучение 2 тысяч украинских военных во Франции, сообщил министр. Власти Франции также помогут Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200, добавил Лекорню. О возможных поставках танков или боевых самолетов он не сообщил.
По данным британской газеты The Telegraph, власти Великобритании могут в ближайшие несколько недель перевести Украине средства от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба „Челси“ . Речь идет о 2,3 млрд фунтов, которые могут перечислить в один из украинских фондов, пишет издание. Но Лондону необходимо разрешение Евросоюза, поскольку Абрамович находится в санкционном списке Брюсселя.