ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (342-й день) | ISW: Россия готовит крупное наступление на востоке Украины

США направили в Украину первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи. Об этом сообщило Транспортное командование ВС США. Всего запланирована поставка 109 БМП.

Международный олимпийский комитет ответил на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего 28 января, что МОК является „промоутером войны, убийств и разрушений“. „МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. - Подобные заявления не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения“.

В результате российских обстрелов 30 января в Харьковской области погиб мирный житель, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки убиты 850 россиян, участвовавших в войне против Украины. Общее число потерь личного состава российских сил с начала полномасштабного вторжения возросло до 127 500, сообщается в Facebook. Кроме того, за сутки уничтожены 9 российских боевых бронированных машин (6378 с начала войны), 1 артиллерийская система (2197), 1 РСЗО (454), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (1951), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5048) и 1 единица специальной техники (200), заявил украинский Генштаб.

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

За прошедшие сутки российские военные нанесли три авиаудара, четыре ракетных удара и более 60 ударов из РСЗО, в том числе по жилым домам в городах Херсон и Очаков, сообщается в утреннейсводке Генштаба ВСУ. Россияне продолжают нести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и несут там большие потери.

Россия продолжает наращивать силы в Донбассе и готовится в ближайшие месяцы к крупному наступлению - вероятно, в Луганской области, пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, на это указывают данные, поступающие как из российских, так и из украинских и западных источников.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также считает, что ВС РФ усиливают свою группировку в Донбассе для готовящегося наступления. По его мнению, к такому наступлению Кремль толкает „возрастающее внутреннее давление“ россиян, желающих победы. Наконец, ISW также ссылается на микроблогеров РФ, „распространивших информацию из российского Telegram-канала“ о том, что главные силы, подготовленные для попытки решительного прорыва, „еще не вступили в бой“.

По оценке Минобороны Великобритании, в настоящее время маловероятен крупный прорыв российских сил в Украине. По всей вероятности, российское командование сейчас стремится разработать новое направление наступления в находящуюся под контролем ВСУ часть Донецкой области и тем самым отвлечь украинские силы от Бахмутского направления, на котором идут ожесточенные бои, отмечается в заявлении в Twitter. При этом британская разведка указала, что за последние три дня российские силы развили свои разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара в более скоординированное наступление. „Существует реальная возможность того, что Россия и далее будет достигать локальных успехов на этом направлении. Вместе с тем маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения важного в оперативном отношении прорыва“, - считают в Лондоне.