Human Rights Watch: ВСУ применили запрещенные мины. Киев это отрицает

После окончания российской оккупации Изюма, в период с 19 сентября по 9 октября, сотрудники Human Rights Watch опросили свыше ста человек в этом украинском городе, в том числе свидетелей и жертв применения фугасов, спасателей, врачей и взрывотехников. Все опрошенные подтвердили, что либо сами видели лежащие на земле мины, либо лично знают пострадавших от подрыва на минах, либо видели предупреждения о минах в период российской оккупации, либо сами пострадали от мин.

Организация также обратилась к Москве с призывом присоединиться к Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор, принят еще в 1997 году; к нему присоединились Украина и Беларусь, но не Россия ) — и провести расследование применения противопехотных мин российской армией. Human Rights Watch не обнаружила свидетельств того, что российские военные применяли в Изюме или где-либо еще мины именно такого типа, однако задокументировала ряд случаев, когда российские военные использовали запрещенные противопехотные мины восьми других типов.

„Украина должна провести тщательное расследование и принять необходимые меры, чтобы исключить применение этого неизбирательного оружия, — также добавил Гус. — Кроме того, украинские власти должны обеспечить, чтобы гражданские лица или их семьи, пострадавшие или погибшие из-за этого неизбирательного оружия, получили необходимую помощь“.

„Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу. Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия, — заявил глава отдела HRW по видам вооружений Стив Гус. — Любое применение противопехотных мин является незаконным“.

Как утверждается в докладе организации, правозащитникам удалось задокументировать „многочисленные свидетельства“ использования мин ПФМ-1 с помощью реактивной артиллерии. Ранее в течение 2022 года HRW также неоднократно фиксировала применение противопехотных мин российской армией в Украине (не ПФМ-1, но аналогичные по действию; об этом читайте ниже).

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Киев расследовать случаи, когда ВСУ предположительно применяли реактивные противопехотные мины в окрестностях города Изюма Харьковской области, который в 2022-м почти полгода был оккупирован Россией.

Правозащитники установили девять мест в Изюме и его окрестностях, где применялись противопехотные мины, а также установили личности 11 пострадавших от ПФМ.

Медицинские работники сообщили, что во время и после российской оккупации оказали помощь примерно 50 местным жителям, в том числе пятерым детям, получившим ранения, предположительно, при подрывах на противопехотных минах. В половине случаев врачам пришлось ампутировать стопы или нижние части ног. Некоторые местные пострадали, пытаясь самостоятельно обезвредить мины. Один пострадавший, 77-летний мужчина, умер через несколько дней после того, как подорвался на мине на своем участке.

В HRW добавили, что не располагают сведениями о возможных российских военных потерях в результате применения ПФМ.

Где в Изюме, по утверждению HRW, применялись мины „Лепесток“

В семи из девяти задокументированных случаев обнаружены физические следы взрывов, включая фрагменты мин и металлических кассет или даже неразорвавшиеся боеприпасы. В двух других местах о минах рассказывали свидетели.

В шести местах, согласно описаниям очевидцев, атаки производились как дистанционное минирование территории с помощью реактивной артиллерии. В трех местах сотрудники HRW нашли ракетные части от реактивных снарядов системы „Ураган“.

„Ориентация застрявших в земле ракетных частей, направление от удара по зданию, а также обнаружение в пределах 35 километров (максимальная дальность полета этих снарядов) указывают, что они были выпущены с территории, подконтрольной украинским войскам“, — утверждается в докладе. Как напоминают в HRW, во время российской оккупации Изюма ВСУ контролировали территорию, расположенную к северо-западу, западу, юго-западу и югу от города. Украинские позиции находились достаточно близко к Изюму, чтобы обстреливать город реактивными снарядами „Ураган“ с минами ПФМ.

Во всех девяти случаях территории были заминированы вблизи российских военных объектов, что указывает на то, что они и были целью минирования.