Роман Костомаров идет на поправку
Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом „РБК Спорт“ сообщили два источника в окружении фигуриста.
Один из них отметил, что фигуристу становится гораздо лучше, также врачи Костомарова прослеживают улучшения его состояния.
Второй источник также заявил, что Костомаров чувствует себя лучше и подчеркнул положительную перемену в анализах фигуриста.
Костомаров с 10 января находится в клиническом центре „Коммунарка“. Фигуриста госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи были вынуждены подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности).
Спустя две недели Костомарова отключили от ЭКМО, однако 25 января источники ТАСС и „Матч ТВ“ сообщили о сохраняющейся потребности в ИВЛ для фигуриста.
Костомарову 45 лет, в дуэте с Татьяной Навкой он выиграл Олимпиаду в Турине, чемпионаты мира 2004 и 2005 годов, а также три чемпионата Европы.
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