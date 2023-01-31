Роман Костомаров идет на поправку

Один из них отметил, что фигуристу становится гораздо лучше, также врачи Костомарова прослеживают улучшения его состояния.



Второй источник также заявил, что Костомаров чувствует себя лучше и подчеркнул положительную перемену в анализах фигуриста.



Костомаров с 10 января находится в клиническом центре „Коммунарка“. Фигуриста госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи были вынуждены подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности).



Спустя две недели Костомарова отключили от ЭКМО, однако 25 января источники ТАСС и „Матч ТВ“ сообщили о сохраняющейся потребности в ИВЛ для фигуриста.



Костомарову 45 лет, в дуэте с Татьяной Навкой он выиграл Олимпиаду в Турине, чемпионаты мира 2004 и 2005 годов, а также три чемпионата Европы.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.