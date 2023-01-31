ФОТО И ВИДЕО | В Саку обнаружили подпольный завод по производству сигарет

В ходе обыска было обнаружено оборудование для производства и упаковки сигарет, а также сушки табака, и различное сырье (фильтры, папиросная бумага и т.д.). Разрешение на производство подакцизных товаров отсутствовало. На заводе находилось восемь человек, которых при содействии с Департаментом полиции и погранохраны задержали в качестве подозреваемых. После осуществления следственных мероприятий их отпустили.

Согласно подсчетам, обнаруженные мощности позволили бы изготавливать около миллиона сигарет в день, в результате чего недополученная прибыль государства составила бы около 163 000 евро в день.

Поскольку досудебное расследование находится на начальной фазе, то в интересах следствия более подробной информации предоставить пока невозможно.

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