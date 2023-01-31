31.01.2023, 14:05
Эстонская лыжница выиграла золото чемпионата Европы
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Дейзи Кудре завоевала первое золото ЧЕ в своей карьере в женском спринте на стартовавшем в Латвии чемпионате Европы по лыжному ориентированию.
Дейзи Кудре преодолела дистанцию за 14,26 минуты и на 24 секунды опередила шведскую спортсменку Эвелину Викбом, завоевавшую серебро. Бронзу завоевала шведка Элин Шегерстрём (+0,32).
Дейзи Кудре также является четырехкратной чемпионкой мира по спортивному ориентированию на лыжах, а золото чемпионата Европы она выиграла впервые.