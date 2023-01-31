Другие виды
31.01.2023, 14:05

Эстонская лыжница выиграла золото чемпионата Европы

 
Дейзи Кудре
Дейзи Кудре
ФОТО: EOL

Дейзи Кудре завоевала первое золото ЧЕ в своей карьере в женском спринте на стартовавшем в Латвии чемпионате Европы по лыжному ориентированию.

Дейзи Кудре преодолела дистанцию за 14,26 минуты и на 24 секунды опередила шведскую спортсменку Эвелину Викбом, завоевавшую серебро. Бронзу завоевала шведка Элин Шегерстрём (+0,32).

Дейзи Кудре также является четырехкратной чемпионкой мира по спортивному ориентированию на лыжах, а золото чемпионата Европы она выиграла впервые.

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