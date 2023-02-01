Подсадные утки и серьезные кандидаты. Готов ли ваш кандидат в случае своего избрания работать в Рийгикогу?

Журналисты Eesti Päevaleht отобрали кандидатов, которые занимают верхние строчки в избирательных списках. Сомнения том, что в случае своего избрания они действительно будут работать в Рийгикогу, обусловлены двумя факторами:

1) первые места в списке (списках), или высокая вероятность избрания,

2) занимаемая ныне высокая должность, позволяющая с легкостью отказаться от мандата депутата Рийгикогу.

После предыдущих выборов после выяснения их результатов отцы города или депутаты Европарламента, набравшие десятки тысяч голосов, решили отказаться от своего мандата и остаться на занимаемых постах.

Для того чтобы не допустить разочарования в пользующихся популярностью кандидатах, журналисты Eesti Päevaleht поинтересовались у тех из них, кто идет на выборы скорее всего для того, чтобы собрать голоса избирателей, каковы их дальнейшие планы.