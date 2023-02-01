Подсадные утки и серьезные кандидаты. Готов ли ваш кандидат в случае своего избрания работать в Рийгикогу?(12)
Издание Eesti Päevaleht поинтересовалось у 16 баллотирующихся на парламентских выборах кандидатов, которые могут оказаться т. н. подсадными утками, насколько они были искренними, выдвигая свои кандидатуры.
Журналисты Eesti Päevaleht отобрали кандидатов, которые занимают верхние строчки в избирательных списках. Сомнения том, что в случае своего избрания они действительно будут работать в Рийгикогу, обусловлены двумя факторами:
1) первые места в списке (списках), или высокая вероятность избрания,
2) занимаемая ныне высокая должность, позволяющая с легкостью отказаться от мандата депутата Рийгикогу.
После предыдущих выборов после выяснения их результатов отцы города или депутаты Европарламента, набравшие десятки тысяч голосов, решили отказаться от своего мандата и остаться на занимаемых постах.