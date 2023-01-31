МНЕНИЕ | Кирилл Клаус: социал-демократы в одиночку сдерживают натиск провокаторов

Наиболее циничной, пожалуй, стала попытка крайне сомнительного движения KOOS/Вместе использовать митрополита Евгения в своей политической акции. Всё это могло закончиться аннулированием у настоятеля ЭПЦ МП вида на жительство, что вызвало бы у многих местных русскоязычных недовольство и дало бы российской стороне повод снова обвинить Эстонию в притеснении не только русскоговорящих жителей страны, но и православной церкви.



К счастью, благодаря вмешательству главы МВД эту грязную игру удалось сорвать – ЭПЦ МП сегодня выступила с заявлением, в котором признала, что „стала жертвой политической провокации, и что не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей“. Если KOOS и действует в чьих-то интересах, то уж точно не в интересах русскоязычных жителей Эстонии. Надеюсь, после данной истории это уже понятно всем.



Лаури Ляэнеметс в своем недавнем интервью Rus.Delfi назвал вещи своими именами: роль социал-демократов в правительстве заключается еще и в том, чтобы не допустить „избиения“ русскоязычных. Нравится наша партия или нет, но по факту мы – единственная политическая сила, которая последние шесть месяцев сдерживает попытки русофобов и провокаторов расколоть общество и доставить русскоязычным жителям страны еще больше проблем.



Одной из наиболее радикальных инициатив стала идея лишить не имеющих гражданства Эстонии жителей страны права голоса на муниципальных выборах. К счастью, социал-демократам удалось заблокировать в правительстве это начинание.



В прошлом году многие были бы очень рады, если бы ситуация вокруг нарвского танка-памятника накалилась и вышла из-под контроля. В интернете распространялись призывы радикалов осквернить танк и даже взорвать его. Но их ждало большое разочарование: перенос был осуществлен настолько корректно, насколько это вообще было возможно. Каждый день промедления только подливал бы масло в огонь, что в итоге привело бы к столкновениям с непредсказуемыми последствиями. Поверьте, министр внутренних дел – весьма информированный человек и знает, что и почему делает.



Правда, депутат Европарламента Яна Тоом в августе в передаче „Кто кого?“ на ETV+ выразила свое сожаление, что перенос нарвского памятника не сопровождался столкновениями, как во время „бронзовой ночи“, и „лучше бы рвануло“. Не знаю, как Тоом, а я рад тому, что в этот раз всё прошло мирно и никто не пострадал. Кто не помнит – в 2007 году крови пролилось много. Другими словами, если бы не социал-демократы, в Нарве рвануло бы по-настоящему. А, скорее всего, не только там – неизбежные в случае провокации беспорядки могли спровоцировать цепную реакцию и в других городах.



На прошлой неделе министр иностранных дел из Isamaa Урмас Рейнсалу пытался добиться от мэра Нарвы, социал-демократа Катри Райк отмены решения о бесплатном предоставлении помещения недоходному объединению, которое оказывает консульские услуги посольства России в Эстонии. И потерпел поражение.



Нет смысла перечислять здесь все заблокированные социал-демократами законопроекты и предложения, которые были призваны указать русскоязычным жителям их место, вся информация есть в открытом доступе в интернете. Но все эти инициативы объединяет одно – несправедливость и жестокость по отношению к русскоязычным жителям, для которых Эстония так же как и для эстонцев является единственным домом.



Более того, анализы силовых структур говорят о том, что перегибание политиками палки может привести к тому, что многие начнут ощущать на себе преследование на национальной почве, и их отношение к государству от этого неминуемо ухудшится. Кто от этого выиграет? Только враги Эстонии и те, кто привык получать голоса избирателей при помощи разыгрывания „русской карты“.



Но в одном русскоязычные жители могут быть уверены – наша партия и Русскоязычное объединение социал-демократов будут и дальше делать всё для того, чтобы в нашей стране сохранялся мир, общество становилось более сплоченным и у всех были равные возможности для самореализации и достижения успеха. Кто бы что ни говорил.