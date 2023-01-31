Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл
Член Зала хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли с „Чикаго Блэкхокс“ канадский нападающий Бобби Халл умер на 85-м году жизни, сообщается в Twitter Ассоциации бывших игроков НХЛ.
Халл играл в НХЛ в 1957–1972 годах за „Чикаго“, в 1961 году выиграл с командой Кубок Стэнли, пишет РБК.
Канадский форвард 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ, дважды становился самым ценным игроком сезона, трижды — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
С национальной сборной Халл участвовал в Суперсерии 1974 года, выиграл Кубок Канады 1976 года.
В 1983 году Бобби Халл был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 году — в список 100 величайших игроков НХЛ.
Халл вместе с одноклубником Стэном Микитой считаются одними из первых хоккеистов, которые начали использовать клюшки с загибом, повысив эффективность бросков.
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