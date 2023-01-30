ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (341-й день) | Польша готова передать Киеву истребители F-16

Из-за российских ударов по Херсону, произведенных днем 29 января, оказались повреждены два судна, находившиеся в Херсонском порту и „принадлежащие иностранным компаниям“, сообщила местная ОВА. Среди прочего, снаряд пробил корпус и место хранения топлива на одном из кораблей, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, указали власти.

Утром 30 января россияне обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. „К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется“, - написал он в Telegram.

Президент России Владимир Путин, по словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине. „В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту“ или что-то в этом роде“, - рассказывает Джонсон в документальном фильме BBC, который будет показан в 30 января.

Президент РФ Владимир Путин не угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время их последнего разговора в феврале 2022 года, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он обвинил Джонсона в „сознательной лжи“. „Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента“, - указал Песков