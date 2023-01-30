ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (341-й день) | Польша готова передать Киеву истребители F-16
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Из-за российских ударов по Херсону, произведенных днем 29 января, оказались повреждены два судна, находившиеся в Херсонском порту и „принадлежащие иностранным компаниям“, сообщила местная ОВА. Среди прочего, снаряд пробил корпус и место хранения топлива на одном из кораблей, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, указали власти.
Утром 30 января россияне обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. „К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется“, - написал он в Telegram.
Президент России Владимир Путин, по словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине. „В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту“ или что-то в этом роде“, - рассказывает Джонсон в документальном фильме BBC, который будет показан в 30 января.
Президент РФ Владимир Путин не угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время их последнего разговора в феврале 2022 года, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он обвинил Джонсона в „сознательной лжи“. „Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента“, - указал Песков
Россия не станет применять ядерное оружие в ходе войны в Украине, полагает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Владимир Путин знает, „что он не может использовать ядерное оружие, потому что тогда он потеряет поддержку своего самого важного партнера - Китая, который предостерег от использования ядерного оружия“, высказал он свое мнение в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger. „Этим он не будет рисковать. Без Китая Россия изолирована в мире“, - заявил Хойсген, объяснив угрозы Путина применить ядерное оружие прежде всего тем, чтобы „запугать нас в Германии и Европе“.
Россия, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, в настоящее время исключает переговоры с правительством в Киеве и Западом. „После обещания США поставить Украине боевые танки бессмысленно разговаривать с Киевом или его „кукловодами“", - цитирует Рябкова российское информационное агентство РИА „Новости“.
Война России против Украины и введение санкций против Москвы нанесли финансовый ущерб экономике Монголии, включая падение доходов авиакомпаний и проблемы с импортом необходимых российских товаров, заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ в интервью The Financial Times.
Российская компания „ФОРЭС“, специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают поставить Киеву. Компания оценила „первый трофейный уничтоженный“ танк в 5 млн рублей, а каждый последующий - в 500 тыс. рублей. Помимо этого, „ФОРЭС“ назначила вознаграждение в размере 15 млн рублей за сбитые самолеты F-15 и F-16, которые Запад также может поставить в Украину.
Украина хочет вступить в Евросоюз в течение двух лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью Politico. „Мы ожидаем, что в этом году, в 2023-м, мы можем уже проводить этот предварительный этап переговоров“, - отметил он. Как пишет издание, это расходится с точкой зрения ЕС, который пытается сохранить план вступления Украины в гораздо более поздней перспективе.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха (Thomas Bach) в связи с их возможным решением допустить спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом. „МОК - промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства“, - написал он в Twitter.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о предоставлении истребителей F-16. Польша готова передать Украине данную технику, однако это возможно лишь „в полной координации“ с НАТО, указал Моравецкий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, заявил, что не видит признаков того, что Путин и российское руководство готовятся к миру.
„Никто не может сегодня сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, так это то, что это агрессивная война. На самом деле это война, которую выбрал президент Путин, - сказал генсек НАТО. - Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может положить конец войне уже сегодня“.
„Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся продолжать войну, что они мобилизуют еще солдат, более 200 тыс. человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, боеприпасы, наращивают собственное производство, приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея“, - заявил генсек НАТО.
В ближайшие три месяца Украина может получить до 100 западных танков, прежде всего немецких „Леопардов“, заявил в эфире телемарафона украинских каналов заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. „Леопард“ - это то, что может быть быстро поставлено из Польши, из Германии, из других государств. Я надеюсь, что на их основе получим хотя бы 100 танков. Это реально получить, если мы говорим об этом периоде трех месяцев“, - цитирует Мельника агентство Укринформ.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявили в понедельник, что Дания возьмет шефство над восстановлением города Николаева, сильно пострадавшего от российских обстрелов.
„Дания стала одним из первых наших партнеров, который принял наше предложение взять шефство над восстановлением в Украине, в том числе над восстановлением города Николаева. Я благодарен коалиционному правительству Дании за создание специального фонда помощи нашему государству, одним из ключевых направлений работы которого должно стать именно восстановление“, - сказал Зеленский на совместном с Фредериксен брифинге в Николаеве.