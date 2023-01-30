Экс-футболист клубов чемпионата Испании присоединился к тренерскому штабу „Левадии“

50-летний Сото за свою карьеру футболиста представлял такие известные испанские клубы, как: „Вильярреал“, „Реал Сарагоса“, „Кордова“. Испанец присоединился к „Левадии“ в качестве помощника главного тренера Курро Торреса.

В качестве тренера Сото тренировал такие клубы, как „Валенсия“, „Кордова“, „Луго“ и хорватский клуб „Истра“.

Под руководством Сото выросли известные широкому футбольному кругу игроки: Ферран Торрес (“Барселона“); Хосе Луис Гайя (“Валенсия“), Карлос Солер (“ПСЖ“). Все трое футболиста также представляли сборную Испании на последнем чемпионате мира в Катаре. Кроме того, Сото тренировал таких молодых футболистов как: Лато (“Валенисия“); Тони Мартинеса («Порту“); Рафаэль Мир (“Севилья“) и, например, Начо Видаль (Осасуна) и др.

Хосе Висенте Сото Наварро: „Мы очень рады этому опыту в этом великом североевропейском клубе. Наша цель — вывести „Левадию“ на новый уровень, используя все знания и опыт, которые мы приобрели в профессиональном футболе. Таллинн приятно удивил меня со всех сторон. Это замечательно! Клуб хорошо структурирован и профессионален во всех отношениях. Клуб поддерживает нас во всех аспектах, и мы с нетерпением ждем начала сезона“.

„Мы рады, что Курро Торрес взял к себе в тренерский штаб Хосе Висенте Сото. Вместе с главным тренером Курро Торресом они составляют хороший тандем. Сото — тренер, воспитавший большое количество футболистов мирового уровня. Я желаю Сото и всему тренерскому штабу больших успехов в предстоящем сезоне“, — прокомментировал пополнение тренерского штаба президент „Левадии“ Виктор Левада.