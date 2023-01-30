Германия намерена отправить в Украину танки Leopard-2, а США - свои M1 Abrams: повлияет ли это на ход войны?

Можно ли считать прошедшую неделю поворотной для Украины в этой войне? Без сомнения, принятое наконец решение западной коалиции предоставить Киеву тяжелые современные танки, многое изменит.

Германия намерена отправить танки Leopard-2, а США - свои M1 Abrams.

Великобритания и Польша тоже взяли на себя конкретные обязательства, и ожидается, что другие страны последуют их примеру.

По мнению некоторых комментаторов, эти шаги, возможно, приведут к перелому на поле боя. Но достаточно ли их для победы в войне?

Бен Берри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (ISS), а в прошлом бригадный генерал британской армии, в интервью Би-би-си говорит, что западные танки многое изменят в оперативной ситуации, но вряд ли сыграют решающую роль.

В современной войне танки - ключевое оружие в наступательных операциях. С их помощью прорываются линии обороны врага и отвоевываются территории. При эффективном использовании они обеспечивают огневую мощь, защиту и внезапность, обескураживая противника.

Большими концентрированными группами они сметают оборону врага. Но для того, чтобы сначала ослабить эту оборону, им нужна поддержка артиллерии. А чтобы удержать занятые территории - помощь пехоты.

История показывает, что одними танками сражения не выиграть.

Британцы впервые использовали сотни танков в битве при Камбре в ноябре 1917 года, чтобы выйти из тупиковой ситуации траншейной войны. Первоначально они добились значительных успехов, но вскоре многие танки вышли из строя, и германское контрнаступление перечеркнуло все успехи британцев.

Танки также можно использовать при обороне. Именно так поступали британская и французская армия в 1940 году, сдерживая нацистский натиск в Аррасе, что позволило впоследствии эвакуировать британские войска из Дюнкерка.

Но Украина ясно дала понять, что ей нужно оружие не только для сдерживания любого потенциального наступления России грядущей весной, но и для того, чтобы отвоевать свою территорию, перейдя в атаку.