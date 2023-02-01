Украинец из России: после доноса я уехал в Эстонию, даже не заходя с работы домой

„Я наблюдал за тем, как потихоньку сходят с ума мои коллеги и бывшие друзья“

„Я долго планировал уезжать из России после того, как началась война, — начинает свой рассказ Борис и утверждает, что в первую очередь были сложности с релокацией именно из-за жены, гражданки России. — Из-за запрета в выдаче определенного вида визы все было очень непросто. Получалось, нельзя взять чемодан и уехать. Это сложный комплекс, который по щелчку сделать практически невозможно, если не располагаешь заграничными счетами, недвижимостью где-то в Европе“.

Борис решил для себя, что если не может уехать из России мгновенно, то будет хотя бы тихо саботировать. „Писал песни, высказался в социальных сетях. Это сейчас понимаю, что если бы меня остановил сотрудник МВД и проверил мобильный телефон, там было на семь пожизненных сроков“.

По словам украинца, именно донос на него ускорил процесс переезда, ставшего эвакуацией в прямом смысле.