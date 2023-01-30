Чемпионка мира из Украины: премьер-министр Эстонии сделала громкое заявление

Международный олимпийский комитет (МОК) намекнул в минувшую среду, что российские и белорусские спортсмены вскоре могут вернуться на международную арену. В своем заявлении МОК подчеркнул, что „правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных соревнованиях, а какие нет“ и что „никому из спортсменов нельзя запрещать участвовать в соревнованиях лишь на основании его паспорта“.

По словам Ольги Саладуха, которая является депутатом Верховной Рады Украины, заявление о бойкоте — слишком слабый шаг, и вместо этого они работают над тем, чтобы не допустить россиян к летним Олимпийским играм в следующем году, если война в Украине продолжится.

„Мы проводим переговоры с руководителями федераций, с НОК, с некоторыми министерствами. Мы понимаем, что если мы вместе покажем, что не хотим быть с убийцами на одной дорожке, стадионе, в бассейне, на ковре… Нас уже поддержали НОК Дании, Финляндии, было громкое заявление от премьер-министра Эстонии.

Если у нас будет общий бойкот от крепких стран, смотреть на соревнования будет неинтересно. Смотреть на убийц, которые просто приехали и будут там зиговать, показывать, что они работают на карлика и пропаганду – это просто недопустимо.

А рассказывать, что Украина должна бойкотировать соревнования – и сейчас НОК собирает ассамблею по бойкоту – это какая-то слабая позиция. Что „мы обижены, мы не поедем“.

Надо сейчас делать, чтобы там русских не было, не было орков. А наша страна должна показывать хороший результат, чтобы поднимали наш флаг, раздавался наш гимн, чтобы о нашей стране знали все больше – о нашем сильном и независимом государстве“, - сказала Саладуха.