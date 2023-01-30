Назван лауреат Премии Таммсааре за лучший роман

В Таллиннской ратуше торжественно отметили 145 лет со дня рождения Антона Хансена-Таммсааре и День эстонской литературы, по этому случаю премия за лучший роман была вручена писателю Тыну Ыннепалу за вышедший в 2021 году роман Palk: talvepäevik. Размер премии в этом году составил 4000 евро.

По словам вице-мэра Каареля Оя, премия имени Таммсааре за лучший роман имеет очень высокое значение. „Цель вручения премии заключается в том, чтобы отметить роман, который наилучшим образом соответствует жанру, демонстрирует мастерство автора, отличается художественной выразительностью и сильным посылом. Кроме того, премия вручает лишь раз в пять лет. Произведение, которое получает премию Таммсааре, несомненно является лучшим романом последних лет и имеет достаточный вес, чтобы стать одним из ключевых текстов эстонской культуры“, - сказал Оя.

Жюри отметило отличающую литературное произведение разноплановость образа мысли, а также свободную от предубеждений позицию. Через личный опыт писателя демонстрируется тяжесть выбора, которая стоит перед человеком, а также философское ощущение фатума. Стиль произведения отличается самобытностью, язык – близок к жизни, точный и поэтический.

Премия Таммсааре за лучший роман вручается Таллинном в сотрудничестве с Таллиннским литературным центром и Союзом писателей Эстонии.

Литературная премия вручается начиная с 1998 года каждые пять лет. Размер премиального фонда в 2023 году составляет 4000 евро, премия выделяется одному произведению.