ГАЛЕРЕЯ | В Чехии приступили к строительству 10 новых поездов для Elron. Смотрите, как они выглядят(1)
„Сегодня пассажиров обслуживают 37 поездов, но очевидно, что парк поездов Elron нуждается в значительном пополнении, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей“, – сказал руководитель проекта новых поездов Elron Вильяр Люхтейн.
Новые поезда будут трехвагонными составами общей длиной 83,18 метра (для сравнения, у нынешних четырехвагонных поездов длина 75 метров). У новых поездов будут более широкие входы, больше места для велосипедов и пассажиров с детскими колясками. Также отмечены места для пассажиров в инвалидных колясках. В новых поездах все места пронумерованы, также есть вагон-ресторан.
Первый новый поезд выйдет на линию в декабре 2024 года, перед прибытием новых поездов Elron также объявит конкурс имен, в котором могут принять участие все заинтересованные стороны, чтобы новый состав получил достойное имя.