ГАЛЕРЕЯ | В Чехии приступили к строительству 10 новых поездов для Elron. Смотрите, как они выглядят

Новые поезда будут трехвагонными составами общей длиной 83,18 метра (для сравнения, у нынешних четырехвагонных поездов длина 75 метров). У новых поездов будут более широкие входы, больше места для велосипедов и пассажиров с детскими колясками. Также отмечены места для пассажиров в инвалидных колясках. В новых поездах все места пронумерованы, также есть вагон-ресторан.