RusDelfi в Эспоо | На ЧЕ и без россыпи четверных было, на что посмотреть

Год назад, когда все жили в мире и согласии, чемпионат Европы проходил в Таллинне. Ледовый холл Тондираба, который вмещает около 6 тыс. человек, был забит до отказа. Победу тогда праздновали в основном представители России, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Спустя месяц после ЧЕ в Таллинне Россия развязала войну и все кардинально изменилось. По решению Международного союза конькобежцев фигуристов из России и Беларуси отстранили от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года в финском городе Эспоо на „Метро Арена“ (7017 зрителей) без россиян в российских СМИ называли неполноценным. На практике же все оказалось иначе, было много хороших эмоций, интриг и зрелищ.

На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию – 2023 выступила трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Спортсменка сначала держалась на льду вполне достойно, но потом 59-летняя Антикайнен не смогла удержать равновесие и опустилась на лёд на одно колено, а подняться без помощи уже не смогла.

Пусть мы не увидели россыпи четверных, и даже тройной лутц многим давался с трудом, зато было много довольно креативных постановок. Трибуны все равно были забиты любителями фигурного катания и так же, как и год назад в Таллинне, были очереди на входе.

Сборная Италии по итогам турнира завоевала наибольшее количество медалей (два золота и два серебра). Сборная Швейцарии увезла из Финляндии две бронзы, по одной медали у сборной Грузии, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и Финляндии.

На пресс-конференции после мужской произвольной программы, корреспондент российского „Спорт Экспресс“ задал вопрос: „МОК принял решение вернуть на определенных условиях русских спортсменов. Хотели бы вы их увидеть на международных соревнованиях? Даже уже на чемпионате мира?“.