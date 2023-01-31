RusDelfi в Эспоо | На ЧЕ и без россыпи четверных было, на что посмотреть(3)
На минувшей неделе в финском городе Эспоо состоялся чемпионат Европы по фигурному катанию. Фигуристы из России и Беларуси из-за войны в Украине участия в соревнованиях не принимали, но соревнования все равно были полны эмоций и зрелищ. Интрига сохранялась до последнего.
Год назад, когда все жили в мире и согласии, чемпионат Европы проходил в Таллинне. Ледовый холл Тондираба, который вмещает около 6 тыс. человек, был забит до отказа. Победу тогда праздновали в основном представители России, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
Спустя месяц после ЧЕ в Таллинне Россия развязала войну и все кардинально изменилось. По решению Международного союза конькобежцев фигуристов из России и Беларуси отстранили от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года в финском городе Эспоо на „Метро Арена“ (7017 зрителей) без россиян в российских СМИ называли неполноценным. На практике же все оказалось иначе, было много хороших эмоций, интриг и зрелищ.
На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию – 2023 выступила трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Спортсменка сначала держалась на льду вполне достойно, но потом 59-летняя Антикайнен не смогла удержать равновесие и опустилась на лёд на одно колено, а подняться без помощи уже не смогла.
Пусть мы не увидели россыпи четверных, и даже тройной лутц многим давался с трудом, зато было много довольно креативных постановок. Трибуны все равно были забиты любителями фигурного катания и так же, как и год назад в Таллинне, были очереди на входе.
Сборная Италии по итогам турнира завоевала наибольшее количество медалей (два золота и два серебра). Сборная Швейцарии увезла из Финляндии две бронзы, по одной медали у сборной Грузии, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и Финляндии.
На пресс-конференции после мужской произвольной программы, корреспондент российского „Спорт Экспресс“ задал вопрос: „МОК принял решение вернуть на определенных условиях русских спортсменов. Хотели бы вы их увидеть на международных соревнованиях? Даже уже на чемпионате мира?“.
Дальше повисла пауза. Фигуристы пожаловались на плохую связь. Риццо, Сяо Хим Фа и Бритшги склонились у микрофонов и начали обсуждать и под смех зала они ответили „мы не понимаем“. Модератор попыталась повторить мой вопрос, но Риццо решил ответить за всех троих: „Думаю, мы все довольны соревнованиями прямо сейчас“. Зазвучали аплодисменты.
Российские фигуристы не участвовали в чемпионате Европы из-за вторжения России в Украину, кто-то может сказать, что уровень упал, но благодаря этому во всех видах фигурного катания появились новые чемпионы Европы. Никто из победителей прошедшего первенства Старого света не выигрывал его ранее.