Тынис Мёльдер об исследовании останков парома „Эстония“: есть вопросы с независимостью и беспристрастностью

Как отметил Мёльдер, исследование оказало, что паром „Эстония“ был не пригоден к плаванию. „Судно имело многочисленные технические недостатки, на которые должны были обратить внимание как судоверфь, так и другие различные учреждения, - сказал он. - Центр расследований инцидентов с безопасностью (OJK) непременно продолжит изучать версии, рассматривающие столкновение парома с другим объектом или со взрывом на самом судне, но ни одна из версий не имеет фактического подтверждения“.

Говоря о работе OJK, Мёльдер отметил, что возникли некоторые вопросы, касающиеся независимости и беспристрастности исследований. На это указал и Рене Арикас, покидающий пост руководителя Центра расследований инцидентов с безопасностью.

Мёльдер выразил надежду, что расследование гибели парома „Эстония“ продолжится в ускоренном темпе, чтобы родственники погибших смогли получить ответы на вопросы. „Надеюсь, что еще нынешний состав правительства обсудит этот вопрос, то есть в ближайшие недели“, - добавил он.

„Если посмотреть на объем исследований и анализов, которые еще предстоит сделать, то окончательный отчет может быть завершен в начале 2024 года“, - сказал в свою очередь Рене Арикас.

По его словам, было бы хорошо как можно скорее начать подводные исследования, потому что зимой, в холодной воде видимость лучше.

„Было бы хорошо провести эти исследования до 20 апреля“, - отметил он.

Арикас рассказал, что планируется провести исследование места крушения при помощи ферромагнитного гидролокатора и отправить подводного робота на автомобильную палубу парома „Эстония“. По его словам, документы на проведение исследования с использованием ферромагнитного сонара уже подготовлены, и это позволит быстро продвигаться вперед в решении вопросов финансирования.

Он отметил, что также необходимо поднять аппарель со дна моря, чтобы рассмотреть её, передает rus.err.