В Эстонию прибыл назначенный посол США Джордж П. Кент

Сегодня, после вручения верительных грамот Министерству иностранных дел для их оформления, посол Кент встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. В ходе встречи посол Кент подчеркнул отличные отношения между Соединенными Штатами и Эстонией и обсудил продолжающееся сотрудничество в поддержку Украины и противодействие российской агрессии.

Посол Джордж П. Кент был приведен к присяге в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Республике Эстония 21 декабря 2022 года. Кадровый сотрудник старшей дипломатической службы в ранге советника-посланника, посол Кент до недавнего времени работал заместителем помощника госсекретаря в бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии. До этого он был заместителем руководителя миссии США в Киеве. Также Джордж П. Кент служил старшим координатором по противодействию коррупции в Европейском бюро Госдепартамента США и занимал должность директора по делам Европы и Азии в Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. С момента поступления на дипломатическую службу в 1992 году посол Кент служил в дипломатических представительствах США в Ташкенте (Узбекистан), Варшаве (Польша), Бангкоке (Таиланд) (дважды) и Киеве (Украина) (дважды). Среди других его должностей в Госдепартаменте — специальный помощник заместителя государственного секретаря по политическим вопросам, дежурный офицер Оперативного центра Госдепартамента и специалист по делам Таиланда.