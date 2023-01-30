В Эстонию прибыл назначенный посол США Джордж П. Кент
Сегодня, после вручения верительных грамот Министерству иностранных дел для их оформления, посол Кент встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. В ходе встречи посол Кент подчеркнул отличные отношения между Соединенными Штатами и Эстонией и обсудил продолжающееся сотрудничество в поддержку Украины и противодействие российской агрессии.
Согласно дипломатическому протоколу Эстонской республики, посол Кент будет полностью аккредитован в качестве главы миссии США после того, как вручит свои верительные грамоты президенту Эстонии.
Посол Джордж П. Кент был приведен к присяге в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Республике Эстония 21 декабря 2022 года. Кадровый сотрудник старшей дипломатической службы в ранге советника-посланника, посол Кент до недавнего времени работал заместителем помощника госсекретаря в бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии. До этого он был заместителем руководителя миссии США в Киеве. Также Джордж П. Кент служил старшим координатором по противодействию коррупции в Европейском бюро Госдепартамента США и занимал должность директора по делам Европы и Азии в Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. С момента поступления на дипломатическую службу в 1992 году посол Кент служил в дипломатических представительствах США в Ташкенте (Узбекистан), Варшаве (Польша), Бангкоке (Таиланд) (дважды) и Киеве (Украина) (дважды). Среди других его должностей в Госдепартаменте — специальный помощник заместителя государственного секретаря по политическим вопросам, дежурный офицер Оперативного центра Госдепартамента и специалист по делам Таиланда.
Посол Кент родился в штате Коннектикут и имеет степень бакалавра Гарвардского университета по русской истории и литературе, степень магистра Школы углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и степень магистра, полученную в Школе Эйзенхауэра Национального университета обороны США. Он говорит на украинском, русском и тайском языках, а также владеет в некоторой степени эстонским, польским, немецким и итальянским. В Эстонию посол Кент прибыл со своей супругой Велидой и лабрадудлем Султаном.