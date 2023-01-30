30.01.2023, 13:22
ВИДЕО | Судья ударил подростка головой об лёд, разнимая драку(1)
ФОТО: Pexels.com
Матч открытого чемпионата Москвы по хоккею среди команд 2006 года рождения „Армада“ — „Северная Звезда“ был приостановлен из-за драки.
Инцидент произошёл в середине третьего периода при счёте 5:3 в пользу „Армады“. Арбитры попытались разнять игроков. Один из судей вывел хоккеиста из группы дерущихся, однако ему не удалось успокоить спортсмена. После этого он поставил игроку подножку, в результате чего подросток, у которого на голове не было шлема упал и ударился головой об лёд. О состоянии хоккеиста не сообщается.