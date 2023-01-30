ВИДЕО | Судья ударил подростка головой об лёд, разнимая драку

Инцидент произошёл в середине третьего периода при счёте 5:3 в пользу „Армады“. Арбитры попытались разнять игроков. Один из судей вывел хоккеиста из группы дерущихся, однако ему не удалось успокоить спортсмена. После этого он поставил игроку подножку, в результате чего подросток, у которого на голове не было шлема упал и ударился головой об лёд. О состоянии хоккеиста не сообщается.