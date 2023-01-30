Другие виды
30.01.2023, 13:58

Эстонец занял 7-е место на полумарафоне в Севилье

 
Тийдрек Нурме на Осеннем забеге в Таллинне
Тийдрек Нурме на Осеннем забеге в Таллинне
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Эстонский легкоатлет Тийдрек Нурме занял седьмое место на прошедшем в воскресенье в испанской Севилье полумарафоне. Нурме преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час, 2 минуты и 41 секунду, что стало вторым лучшим результатом в истории легкой атлетики Эстонии.

До повторения принадлежащего ему же национального рекорда Тийдреку Нурме не хватило 20 секунд, пишет Rus.err.ee.

К новому сезону Тийдрек Нурме готовился в Кении. Через три недели он вновь примет участие в забеге в Севилье, но уже на марафонской дистанции.

Выиграл полумарафон в Севильве Амедворк Валелегн из Эфиопии - 1 час и 27 секунд.

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