30.01.2023, 13:58
Эстонец занял 7-е место на полумарафоне в Севилье
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский легкоатлет Тийдрек Нурме занял седьмое место на прошедшем в воскресенье в испанской Севилье полумарафоне. Нурме преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час, 2 минуты и 41 секунду, что стало вторым лучшим результатом в истории легкой атлетики Эстонии.
До повторения принадлежащего ему же национального рекорда Тийдреку Нурме не хватило 20 секунд, пишет Rus.err.ee.
К новому сезону Тийдрек Нурме готовился в Кении. Через три недели он вновь примет участие в забеге в Севилье, но уже на марафонской дистанции.
Выиграл полумарафон в Севильве Амедворк Валелегн из Эфиопии - 1 час и 27 секунд.