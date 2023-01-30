Эстонец занял 7-е место на полумарафоне в Севилье

До повторения принадлежащего ему же национального рекорда Тийдреку Нурме не хватило 20 секунд, пишет Rus.err.ee.

К новому сезону Тийдрек Нурме готовился в Кении. Через три недели он вновь примет участие в забеге в Севилье, но уже на марафонской дистанции.

Выиграл полумарафон в Севильве Амедворк Валелегн из Эфиопии - 1 час и 27 секунд.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.