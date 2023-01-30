Подоляк назвал МОК „промоутером убийств и разрушений“

„Очевидно, что ru-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью. Так, господин Бах“, — написал Подоляк.



МОК 25 января сообщил о возможности допуска российских и белорусских спортсменов на турниры после индивидуальной проверки и при условии, что они не были замечены в активной поддержке военной операции на Украине. Также МОК поддержал допуск спортсменов двух стран на турниры в Азии. Условия возвращения спортсменов будут определены в ходе двусторонних консультаций с международными федерациями.



Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил „РБК Спорт“, что в формулировках МОК „слишком много политики“, а глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил против любых ограничений для спортсменов.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.