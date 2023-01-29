Ушел из жизни признанный ученый-химик и академик Андрес Эпик

Закончив Таллиннский политехнический институт в 1970 году, он защитил докторскую диссертацию по химии в Тартуском университете в 1980 году, пишет rus.err.

Вся научная жизнь Эпика была связана с Таллиннским техническим университетом. Начав инженером, он прошел почти все ступени академической лестницы, от ассистента до профессора физической химии.

Научные интересы Эпика были связаны с исследованием, производством и применением свойств специфических полимерных материалов.

Академик Эпик был признанным преподавателем, на его счету более 250 научных публикаций и несколько университетских учебников. Он был награжден орденом Белой звезды IV класса (2006) и медалью Mente et Manu за заслуги перед Талллинским техническим университетом (2007).