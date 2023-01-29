Ушел из жизни признанный ученый-химик и академик Андрес Эпик
В субботу в возрасте 75 лет скончался ученый-химик, академик Андрес Эпик, сообщили Эстонская академия наук и Таллиннский технический университет.
Закончив Таллиннский политехнический институт в 1970 году, он защитил докторскую диссертацию по химии в Тартуском университете в 1980 году, пишет rus.err.
Вся научная жизнь Эпика была связана с Таллиннским техническим университетом. Начав инженером, он прошел почти все ступени академической лестницы, от ассистента до профессора физической химии.
Научные интересы Эпика были связаны с исследованием, производством и применением свойств специфических полимерных материалов.
Академик Эпик был признанным преподавателем, на его счету более 250 научных публикаций и несколько университетских учебников. Он был награжден орденом Белой звезды IV класса (2006) и медалью Mente et Manu за заслуги перед Талллинским техническим университетом (2007).