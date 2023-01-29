Обман, недосмотр или таков порядок? Три поучительных истории о покупке лекарств в эстонских аптеках
Покупка рецептурных лекарств частенько бьет по карману, особенно в случае хронических заболеваний. Государство со своей стороны ввело систему скидок и льгот, но не всегда в них можно разобраться. А иногда для того, чтобы не остаться без бонусов, нужно самому тщательно следить за проведением всех своих сделок.
Три читателя „МК-Эстонии“ поделились историями из своего опыта, а специалисты разъяснили, почему так могло произойти и что можно в этой ситуации сделать.
История первая. Льгота меньше, чем должна быть
„Я вышла на льготную пенсию, – рассказывает Татьяна. – И покупала лекарства с небольшой скидкой, потому что, как мне сказали, для тех, кто вышел на пенсию пораньше, скидка существенно меньше. Потом я достигла пенсионного возраста, но мне продолжали продавать лекарства с маленькой скидкой. И только когда я сама обратила внимание аптекаря, что уже достигла возраста пенсии по старости, мне переделали скидку на большую. А, получается, не обратила бы – не переделали бы“.
Комментарий: пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова отмечает, что есть четыре типа скидок – 50%, 75%, 90% и 100%.
„Они зависят от характера болезни, – поясняет она. – Лекарства со скидкой в 50% продают в случае тех болезней, которые не опасны для жизни, не являются тяжелыми или хроническими. Также эта скидка применяется, когда у пациента нет конкретного диагноза“.
Скидку в 75% назначают для лекарств, используемых против хронических болезней или для облегчения состояния больного при них.
Скидка в 100% положена в случае тяжких, опасных для жизни болезней, а также заболеваний, носящих характер эпидемии или причиняющих сильную боль.
„А детям в возрасте от 4 до 16 лет, пенсионерам по старости или нетрудоспособности и тем, кто достиг 63 лет и у кого есть медицинская страховка, назначают скидку уже 90%“, – добавляет Купченкова.
История вторая. Больше – значит дешевле
„Я покупала в декабре лекарства в аптеке, и нужно было выкупить много коробочек, чтобы не пропал рецепт, – рассказывает Мария. – И вот цена уже перевалила за 90 евро, как аптекарь пробивает последнюю коробочку… и цена меняется на 2,87! Вот почему так? Я очень обрадовалась, и хотелось бы понять логику, чтобы использовать эти знания и в дальнейшем“.
Комментарий: пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова отмечает, что это называется „дополнительная компенсация за лекарства“, и ее могут получить застрахованные жители Эстонии, которые покупают льготные рецептурные лекарства на сумму минимум в 100 евро в год.
„Эта система действует с начала 2018 года, когда были введены расширенные льготы для людей с большими расходами на льготные лекарства, – поясняет она. – Компенсация помогает справиться с расходами тем застрахованным людям, которые тратят на льготные лекарства больше среднего. К ним относятся, например, нуждающиеся в дорогих лекарствах или больные хроническими заболеваниями, которые должны принимать льготные лекарства в течение долгого времени. Или те, у кого в схему лечения входят несколько лекарств“.
Дополнительная компенсация за льготные лекарства рассчитывается автоматически уже непосредственно в момент оплаты рецепта в аптеке, вместе с обычной льготой данного рецепта. Таким образом больше не нужно будет подавать соответствующее заявление Больничной кассе.
„Но покупатель должен оплатить обязательную долю самофинансирования в размере 2,5 евро за каждое рецептурное лекарство“, – добавляет Купченкова.
Система дополнительных скидок на лекарства работает так:
если сумма расходов за календарный год была меньше 100 евро, то дополнительную компенсацию за льготные лекарства не выплачивают;
если вы за календарный год купили льготных рецептурных лекарств на сумму от 100 до 300 евро, то компенсируют 50% от суммы, превышающей 100 евро;
если вы за календарный год купили льготных рецептурных на 300 евро или больше, то компенсируют 90% от доли суммы, превышающей 300 евро.
По инфотелефону Больничной кассы 669 6630 или по телефону консультации семейного врача 634 6630 также можно получить ответы на все вопросы, связанные со льготными лекарствами
История третья. Обман в аптеке
„Я покупала в одной и той же аптеке в течение года лекарства, – говорит Марина, – и там чем больше покупаешь, тем больше назначают бонусов и скидок. Но когда я спросила, на сколько я в течение года купила, мне сказали: „На 80 евро“. Я знаю точно, что сумма была гораздо больше“.
То есть в аптеке, где женщина покупала лекарства, действует прогрессивная система скидок: чем больше человек покупает, тем больше накапливается бонусов. И покупательница, попросив аптекаря открыть список купленных ею лекарств, обнаружила, что когда она покупала дорогие рецептурные лекарства, ей записывали туда дженерики, которые намного дешевле.
„В итоге бонусов у меня накапливалось меньше, и скидка тоже в итоге оказалась меньше“, – разводит руками она.
Комментарий: юрист и руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителя и технадзора Хеллика Тедер отмечает, что они советуют покупательнице еще раз ознакомиться с условиями кампании скидок.
„И после этого можно подать претензию торговцу, – описывает алгоритм действий она. – При подаче претензии нужно указать на те условия льготной кампании, касательно которых в данном случае, по наблюдениям покупателя, была ошибка продавца“.
Она подчеркивает, что продавцам запрещено искажать данные о финансовом поведении покупателя.
„Продавец должен предоставить покупателю реальную информацию о его покупках, – разъясняет Хеллика Тедер. – Таким образом, если продавец предусмотрел различные условия при проведении льготной кампании, то ему нужно в своих действиях исходить из них. В противном случае это будет обман покупателя и введение его в заблуждение, что Закон о защите потребителя делать запрещает“.
От редакции: если у вас карта клиента прикреплена к ИД-карте или есть возможность зайти в самообслуживание на сайте той или иной аптеки, то нередко там показана история всех ваших покупок, и вы можете проконтролировать, покупали вы те или иные лекарства или нет. Также там видны начисленные вам скидки и бонусы.
А все рецепты на ваши лекарства можно посмотреть в разделе „Рецепты“ на государственном портале www.eesti.ee