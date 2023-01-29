Обман, недосмотр или таков порядок? Три поучительных истории о покупке лекарств в эстонских аптеках

Три читателя „МК-Эстонии“ поделились историями из своего опыта, а специалисты разъяснили, почему так могло произойти и что можно в этой ситуации сделать.

История первая. Льгота меньше, чем должна быть

„Я вышла на льготную пенсию, – рассказывает Татьяна. – И покупала лекарства с небольшой скидкой, потому что, как мне сказали, для тех, кто вышел на пенсию пораньше, скидка существенно меньше. Потом я достигла пенсионного возраста, но мне продолжали продавать лекарства с маленькой скидкой. И только когда я сама обратила внимание аптекаря, что уже достигла возраста пенсии по старости, мне переделали скидку на большую. А, получается, не обратила бы – не переделали бы“.

Комментарий: пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова отмечает, что есть четыре типа скидок – 50%, 75%, 90% и 100%.

„Они зависят от характера болезни, – поясняет она. – Лекарства со скидкой в 50% продают в случае тех болезней, которые не опасны для жизни, не являются тяжелыми или хроническими. Также эта скидка применяется, когда у пациента нет конкретного диагноза“.

Скидку в 75% назначают для лекарств, используемых против хронических болезней или для облегчения состояния больного при них.

Скидка в 100% положена в случае тяжких, опасных для жизни болезней, а также заболеваний, носящих характер эпидемии или причиняющих сильную боль.

„А детям в возрасте от 4 до 16 лет, пенсионерам по старости или нетрудоспособности и тем, кто достиг 63 лет и у кого есть медицинская страховка, назначают скидку уже 90%“, – добавляет Купченкова.

История вторая. Больше – значит дешевле

„Я покупала в декабре лекарства в аптеке, и нужно было выкупить много коробочек, чтобы не пропал рецепт, – рассказывает Мария. – И вот цена уже перевалила за 90 евро, как аптекарь пробивает последнюю коробочку… и цена меняется на 2,87! Вот почему так? Я очень обрадовалась, и хотелось бы понять логику, чтобы использовать эти знания и в дальнейшем“.