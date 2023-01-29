Экономика
29.01.2023, 20:54

В Латвии овощи и фрукты дешевле, чем в Эстонии. Почему так?

 
Овощи в магазине Rimi. Иллюстративный снимок
Овощи в магазине Rimi. Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В прошлом году заметно подорожали все основные продукты питания, по прогнозам, в этом году цены на еду вырастут на 9–12%. Эстонское издание Maaleht решило изучить, как разные ставки налогов на продовольствие влияют на формирование цен. И выяснилось, что перенимать опыт нужно у Латвии, отмечает латвийский „Дельфи“.

В Эстонии ставка налога с оборота (равноценен латвийскому НДС) — 20%. Исключение составляют книги, рабочие тетради, лекарства и медицинские оборудование, а также услуги размещения, для этих товаров и услуг налог с оборота (НСО) составляет 9%. Ставка НСО для периодических изданий — 5%, некоторые товары и услуги социального характера не облагаются налогом с оборота.

Продукты питания в список исключений не входят, и несмотря на то, что цены выросли более чем на 30 процентов, налог с оборота составляет 20%. Кроме Эстонии, в Европе еще в трех странах на продукты питания установлен высокий налог с оборота. Это — Болгария (20%), Литва (21%) и Дания (25%).

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