В Латвии овощи и фрукты дешевле, чем в Эстонии. Почему так?

В Эстонии ставка налога с оборота (равноценен латвийскому НДС) — 20%. Исключение составляют книги, рабочие тетради, лекарства и медицинские оборудование, а также услуги размещения, для этих товаров и услуг налог с оборота (НСО) составляет 9%. Ставка НСО для периодических изданий — 5%, некоторые товары и услуги социального характера не облагаются налогом с оборота.

Продукты питания в список исключений не входят, и несмотря на то, что цены выросли более чем на 30 процентов, налог с оборота составляет 20%. Кроме Эстонии, в Европе еще в трех странах на продукты питания установлен высокий налог с оборота. Это — Болгария (20%), Литва (21%) и Дания (25%).