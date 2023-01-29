Британский премьер уволил с министерского поста главу консервативной партии

Как пишет The Guardian, Захави пришлось выплатить штраф Управлению по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) в рамках многомиллионного налогового дела в прошлом году. Как выяснилось, он скрыл расследование HMRC, когда был назначен канцлером казначейства (министром финансов) в июле прошлого года, а также наложенный на него штраф при назначении в правительства Лиз Трасс и Сунака.

В письме премьера говорится, что он попросил независимого советника по интересам министров Лори Магнуса расследовать финансовые дела главы тори.

„После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, стало ясно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса. В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества“, — сообщил Сунак.

Захави в правительстве Сунака занимал пост „министра без портфеля“.

Захави — иракский беженец курдского происхождения, его семья переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет. Летом прошлого года он боролся за пост главы правительства, а в октябре возглавил тори.

В 2000 году Захави вместе со Стефаном Шекспиром основал исследовательскую компанию YouGov. Спустя пять лет она вышла на фондовый рынок. Как пишет газета, скандал вокруг Захави возник из-за налога с продажи акций YouGov на сумму около £27 млн, которые принадлежали компании Balshore Investments, зарегистрированной в офшоре на Гибралтаре и связанной с семьей главы тори.

HMRC начало расследование в отношении него в апреле 2021 года. После назначения канцлером казначейства Захави отрицал продолжающееся в отношении него расследование. Он был главой Минфина всего два месяца, с 5 июля по 6 сентября 2022 года, но именно за это время смог договориться с HMRC о выплате почти £5 млн. По данным The Guardian, эта сумма состоит из причитающихся налогов в размере £3,7 млн и штрафа в размере 30%. Это он также скрывал вплоть до января этого года.