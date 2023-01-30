ОТ РЕДАКЦИИ | Сегодня Эстония защищена лучше, чем никогда раньше(2)
Вопросы безопасности в этом году перед выборами имеют большее значение, нежели прежде.
На протяжении последних двадцати лет нередко можно было услышать выражение, что „мир уже не будет прежним“. Чаще всего оно употреблялось, когда происходили различные теракты в 2010-х годах, когда исламские террористы в очередной раз с изощренной изобретательностью убивали в европейских городах невинных людей. Однако мир спустя время продолжал жить как прежде.
Таким же роковым событием стала аннексия Крыма и российское вторжение в Украину в 2014 году. В то время тоже многие повторяли, что „мир изменился и больше не будет прежним“, но через некоторое время все будто бы забыли о случившемся и приняли новые правила игры, продолжая жить как ни в чем не бывало. В этом нельзя винить одних лишь западных политиков, потому что такой ситуации способствовали и сами украинские политики, которые делали вид (а некоторые имели от этого и выгоду), что это не война и не агрессия против их страны, и Украина лишь ведет некоторую „антитеррористическую операцию“ (АТО) против вломившейся к ним на порог России. Таким образом они ввели в заблуждение и российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022 года, окончательно обезумев, поверил, что его агрессия против соседней страны в очередной раз сойдет ему с рук.
Вот тут как раз надо отметить, что именно 24 февраля 2022 года мир действительно изменился. На западе окончательно сформировался консенсус в вопросе противостояния российской агресии и в том, чтобы защищать каждый дюйм территории своих союзников. Если в 2022 году Эстония еще могла сомневаться в помощи союзников и рассчитывать только на свои силы, то теперь, в 2023 году есть основания полагать, что 5-ая статья устава НАТО действительно будет применена в случае агрессии против членов альянса.
До 2022 года было неясно, как защищать страны Балтии в случае российского вторжения, однако теперь, когда Финляндия и Швеция решили стать членами НАТО, баланс сил и их позиция в регионе Балтийского моря изменились, и помощь балтийским странам больше не зависит от узкого Сувалкского коридора.
2022-ой год окончательно сорвал маску с путинской России. До этого в других странах, как впрочем и в самом Кремле, искренне верили в боеспособность „второй армии мира“. Оказалось, что этот колосс стоит на глиняных ногах из-за невиданного уровня коррупции и некомпетентности, а картина, которую старательно рисовала российская пропаганда, совершенно не соответствует реальности. Несомненно, путинская Россия способна уничтожать своих и чужих в огромных масштабах, но достичь победы, которую в милитаристском угаре обещают ей пропагандисты, она не в состоянии. В 2022 году мир преодолел страх перед Россией, осталось только презрение.
Вопрос государственной безопасности занимает первые строки в программах эстонских партий перед выборами в Рийгикогу в марте этого года. Никто не сомневается, что необходимо инвестировать в оборону страны и ликвидировать пробелы, которые существовали в ней последние тридцать лет. В этом смысле среди наших политиков существует полное согласие. Из российско-украинской войны эстонские военные и политики сделали правильные выводы: необходимость инвестиций в резервную армию, в Союз обороны, 2-ую пехотную бригаду, в артиллерию, в средства ПВО и так далее, и в настоящей ситуации это самое правильное решение.
Но кроме этого следует сделать и то, что не получилось у эстонских политиков в 2022 году, а именно привлечь в Эстонию больше воинских частей из союзных стран. Это должно стать приоритетом на 2023-й год и последующие годы.
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