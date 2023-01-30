ОТ РЕДАКЦИИ | Сегодня Эстония защищена лучше, чем когда-либо раньше

На протяжении последних двадцати лет нередко можно было услышать выражение, что „мир уже не будет прежним“. Чаще всего оно употреблялось, когда происходили различные теракты в 2010-х годах, когда исламские террористы в очередной раз с изощренной изобретательностью убивали в европейских городах невинных людей. Однако мир спустя время продолжал жить как прежде.

Таким же роковым событием стала аннексия Крыма и российское вторжение в Украину в 2014 году. В то время тоже многие повторяли, что „мир изменился и больше не будет прежним“, но через некоторое время все будто бы забыли о случившемся и приняли новые правила игры, продолжая жить как ни в чем не бывало. В этом нельзя винить одних лишь западных политиков, потому что такой ситуации способствовали и сами украинские политики, которые делали вид (а некоторые имели от этого и выгоду), что это не война и не агрессия против их страны, и Украина лишь ведет некоторую „антитеррористическую операцию“ (АТО) против вломившейся к ним на порог России. Таким образом они ввели в заблуждение и российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022 года, окончательно обезумев, поверил, что его агрессия против соседней страны в очередной раз сойдет ему с рук.

Вот тут как раз надо отметить, что именно 24 февраля 2022 года мир действительно изменился. На Западе окончательно сформировался консенсус в вопросе противостояния российской агрессии и в том, чтобы защищать каждый дюйм территории своих союзников. Если в 2022 году Эстония еще могла сомневаться в помощи союзников и рассчитывать только на свои силы, то теперь, в 2023 году, есть основания полагать, что 5-я статья устава НАТО действительно будет применена в случае агрессии против членов альянса.