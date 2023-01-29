ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (340-й день) | Обстрел Херсонской области: пострадала больница, погибли три человека
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине самолетов F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщает Politico. При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель лишь для того, чтобы одобрить поставки истребителей Киеву и разрешить их другим странам.
В Иловайске, находящемся под контролем самопровозглашенной „ДНР“, вечером 28 января прогремели взрывы, власти сепаратистского региона сообщили об ударах семи ракет РСЗО HIMARS. По данным украинских СМИ, удары произведены по железнодорожной станции во время разгрузки личного состава российских мобилизованных и техники.
Российские войска ночью обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“, сообщила областная военная администрация в Telegram. Отмечается, что в результате атаки разрушено здание коммунального транспортного предприятия, а также повреждены около 10 городских транспортных средств и четыре жилых дома. Пострадавших среди людей нет. В целом за прошедшие сутки Херсонскую область обстреляли 36 раз, сообщила ОВА. По данным властей, для ударов по области и Херсону войска РФ использовали артиллерию, РСЗО, минометы и танки.
Президент Аргентины Альберто Фернандес отверг возможность поставки вооружений Украине. „Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия в Украину или любую другую страну, находящуюся в конфликте“, - заявил Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Буэнос-Айресе. Ранее бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила со ссылкой на информированные источники, что Бразилия отклонила запрос Германии о продаже боеприпасов к ЗСУ Gepard. Согласно сообщениям СМИ, США обратились к некоторым странам Латинской Америки с просьбой предоставить Украине старое российское вооружение.
Российские военные продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и обороняются на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, наступательных группировок сил РФ не обнаружено, указывается далее. В Донецкой области Силы обороны отразили атаки россиян в том числе в районе населенного пункта Благодатное, отметил Генштаб. Ранее основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявлял о захвате этого села.
Кроме того, украинское военное командование сообщает, что в 15-ю городскую многопрофильную больницу в Юбилейном Луганской области доставлены до 300 наемников частной военной компании „Вагнер“. По словам Генштаба ВСУ, врачи отказываются оказывать бойцам ЧВК медицинскую помощь.
Регулярные российские силы, вероятно, заменяют истощенных участников ЧВК „Вагнер“ для поддержания наступления в Бахмуте после того, как наступление группы Вагнера в Бахмуте с захватом Соледара достигло своей кульминации, полагают в Институте изучения войны (ISW). По мнению военных экспертов, об этом свидетельствует то, что в районе Бахмута действуют российские воздушно-десантные войска.
Российские силы пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего российского наступления на Донбассе, говорится в аналитическом отчете ISW. Слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что российские силы сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области, вероятно, предполагают захват российскими силами ключевых позиций в западной части Луганской области и северо-восточной части Донецкой области для достижения административных границ областей, отмечают аналитики Института изучения войны.
Украинские военные заявили о том, что отразили атаку российских военных в районе поселка Благодатное на востоке Донецкой области. Ранее руководство ЧВК „Вагнер“ заявило о взятии поселка.
Об успешном отражении атаки в районе Благодатного говорится в утренней сводке генштаба ВСУ. В сводке также отмечается, что украинские военные отразили атаки со стороны России еще в районе 13 других населенных пунктах Донецкой области.
В ночь на воскресенье в телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было опубликовано сообщение о взятии Благодатного бойцами российской частной военной компании.
Северная Корея утверждает, что не снабжала Россию вооружениями. Тем самым КНДР отвергла заявления США о передаче Пхеньяном ракет российской частной военной компании „Вагнер“. Вашингтон 26 января объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией и ввел санкции в отношении связанных с ней людей и компаний. При этом поставки оружия для ЧВК из Северной Кореи были названы нарушением резолюции Совбеза ООН.
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения управлению танками Challenger 2, сообщает Минобороны Соединенного Королевства. В заявлении ведомства в Twitter указано, что передача Киеву этих танков Великобританией и партнерами свидетельствует о силе поддержки Украины на международном уровне.
По меньшей мере три человека погибли в результате российских обстрелов Херсонской области в это воскресенье, сообщает глава пресс-службы областной военной администрации Александр Толоконников.
После обстрелов пострадала областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома, уточняют в военной администрации Херсонской области.
В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли четверо мирных жителей: трое - в Константиновке и один - в Бахмуте, сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале. Кроме того, 17 гражданских получили ранения. По данным украинской стороны, к утру 29 января общее число мирных граждан Донецкой области, убитых российскими военными, составило 1334 человек - без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, установить число которых в настоящее время невозможно.
При ракетном ударе ВСУ по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области погибли пять человек, написал в Telegram-канале назначенный РФ „врио губернатора“ аннексированного региона Евгений Балицкий. По его словам, еще пять человек получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее представитель назначенной РФ „администрации“ Владимир Рогов сообщил, что суммарно украинскими военными было выпущено три ракеты HIMARS, одну из них удалось сбить.
Российские войска днем ударили по Черниговской области из артиллерии и минометов, сообщает Оперативное командование „Север“ в Telegram. Отмечается, что в районе села Хреновка зафиксировано восемь попаданий, предположительно из миномета калибром 120 мм, а в районе села Красный Хутор - три попадания, предположительно из самоходной артиллерийской установки. В обоих случаях потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, повреждения получил один частный дом.