ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (340-й день) | Обстрел Херсонской области: пострадала больница, погибли три человека

Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине самолетов F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщает Politico. При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель лишь для того, чтобы одобрить поставки истребителей Киеву и разрешить их другим странам.

В Иловайске, находящемся под контролем самопровозглашенной „ДНР“, вечером 28 января прогремели взрывы, власти сепаратистского региона сообщили об ударах семи ракет РСЗО HIMARS. По данным украинских СМИ, удары произведены по железнодорожной станции во время разгрузки личного состава российских мобилизованных и техники.

Российские войска ночью обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“, сообщила областная военная администрация в Telegram. Отмечается, что в результате атаки разрушено здание коммунального транспортного предприятия, а также повреждены около 10 городских транспортных средств и четыре жилых дома. Пострадавших среди людей нет. В целом за прошедшие сутки Херсонскую область обстреляли 36 раз, сообщила ОВА. По данным властей, для ударов по области и Херсону войска РФ использовали артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Президент Аргентины Альберто Фернандес отверг возможность поставки вооружений Украине. „Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия в Украину или любую другую страну, находящуюся в конфликте“, - заявил Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Буэнос-Айресе. Ранее бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила со ссылкой на информированные источники, что Бразилия отклонила запрос Германии о продаже боеприпасов к ЗСУ Gepard. Согласно сообщениям СМИ, США обратились к некоторым странам Латинской Америки с просьбой предоставить Украине старое российское вооружение.