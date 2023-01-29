Умер легендарный силламяэский футбольный тренер Вадим Добижа

Об этом сообщил футзальный клуб „Силмет“ из Силламяэ. Информацию подтвердил и силламяэский „Калев“.

Родившийся в Крыму и выросший в Луганске, Добижа долгое время работал тренером луганской „Зари“ и в 1986 году стал чемпионом УССР. C 2002 по 2005 года тренировал российские команды „Торпедо-РГ (Москва)“ и „Волга“ (Тверь), выступавшие на любительском уровне.

Среди его воспитанников игроки сборной СССР Сергей Андреев, Александр Бережной, Александр Заваров, сборной России - Сергей Юран, Сергей Семак и сборной Украины - Сергей Погодин и Тимерлан Гусейнов.

Заслуженный украинский тренер переехал в Силламяэ в 2006 году и вывел местный „Калев“ из второй лиги в высшую лигу Эстонии и в еврокубки.