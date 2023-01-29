Верховный лама Калмыкии покинул пост после объявления его „иноагентом“ из-за высказываний против войны в Украине

„Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды“, — говорится в заявлении.

Минюст России объявил официального представителя Далай-ламы XIV в России „иностранным агентом“ 27 января. Свое решение ведомство объяснило тем, что Эрдни Омбадыков „высказывался против специальной военной операции в Украине и открыто выступал в поддержку Украины“, имеет гражданство США и живет за пределами России.

Осенью 2022 года Омбадыков уехал из России в Монголию по политическим причинам. В октябре в эфире ютьюб-канала „Алхимия души“ верховный лама Калмыкии выступил против российского вторжения в Украину, назвав войну „большим страданием“ и поддержав украинскую сторону. В частности, он сказал: „Украинская сторона, конечно, действительно права — она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и эта война нужна“.