ВИДЕО | Джокович в десятый раз победил на Australian Open и возглавил мировой рейтинг

В финале Джокович одержал победу в трех сетах– 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Сербский теннисист по числу побед на турнирах Большого шлема повторил рекорд Рафаэля Надаля – 22.

Кроме того, только Новак и Рафа выигрывали все „Шлемы“ минимум дважды, а после Рода Лэйвера в 1969 году только Джокович брал четыре „Шлема“ подряд (в 2015-16-м).

Новак присоединился к Надалю и Роджеру Федереру в списке всего трех игроков, которые вообще какой-либо титул брали 10 и более раз. В целом он выиграл 93-й титул и обошел испанца. Теперь больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере, обойдя Надаля. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

В прошлом году Джокович, отказавшийся вакцинироваться от COVID-19, не принимал участие в Australian Open. Сербу аннулировали въездную визу и депортировали. Из-за пропуска турниров Джокович уступил первую строчку в мировом рейтинге россиянину Даниилу Медведеву, который на Australian Open дошел до финала.

В понедельник серб вернется на первую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.

Джокович – рекордсмен по количеству недель, проведенных в статусе №1. Суммарно он возглавлял рейтинг 373 недели (в том числе 122 недели подряд).