Кая Каллас: допуск российских спортсменов к международным соревнованиям - это переход на сторону агрессии

Разочарована решением о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Политически и морально неправильно – пора усиливать изоляцию, а не уступать России. Спорт — это инструмент российской пропагандистской машины, игнорирование этого означает переход на сторону агрессии“, - написала Каллас в своем посте.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки войне в Украине. Кроме этого, спортсмены из России и Беларуси должны выполнить еще несколько требований. Подробнее читайте здесь.