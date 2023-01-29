За проблемы с психикой и прочие душевные заболевания теперь можно получить компенсацию

А что скрывается под фразой „другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде“?

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает в связи с пережитой травмой, такой как насилие, авария или стихийное бедствие. В силу характера своей работы, например, больше всего от таких событий могут пострадать сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные, водители поездов и автомобилей и т. д. Посттравматическое стрессовое расстройство обычно диагностируют, когда его характерные симптомы длятся более месяца и существенно нарушают жизнь человека и его способность справляться с трудностями.

В список профессиональных заболеваний добавлены следующие заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска производственной среды: посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде.

Профессиональные заболевания диагностируются в Центре профессиональных заболеваний и гигиены труда Северо-Эстонской региональной больницы. Министерство социальных дел финансирует проведение экспертизы, а орган, проводящий экспертизу, ежегодно представляет отчет. Для решения практических вопросов Министерство социальных дел будет привлекать врачей, специализирующихся на гигиене труда.

Кто и каким образом будет выявлять, являются ли те или иные проблемы с психикой профзаболеваниями?

На вопросы „МК-Эстонии“, кто теперь сможет потребовать компенсацию за душевные болезни и каким образом будут выяснять, профзаболевание это или нет, ответила советник отдела трудовых отношений и трудовой среды Министерства социальных дел Сандра Куус.

Новость о том, что душевные проблемы приравняют к профзаболеваниям и за них тоже можно будет получить компенсацию, многих работников сферы обслуживания обрадовала. Дескать, наконец-то они смогут получить хоть какие-то деньги за проблемы, вызванные общением с неприятными клиентами. Ликовали и некоторые представители сферы медицины, которым тоже порой приходится сталкиваться с совершенно разными пациентами.

Эта формулировка дает врачу по гигиене труда возможность в обоснованных случаях диагностировать профессиональное заболевание и в случае других болезней, если установлена причинно-следственная связь между заболеванием и психосоциальным фактором риска рабочей среды.

Основанием для внесения в закон этих дополнений послужила рекомендация Международной организации труда. В то же время список профессиональных заболеваний оставлен открытым, то есть у врача-специалиста по гигиене труда есть возможность в обоснованных случаях диагностировать профессиональное заболевание и при других медицинских состояниях, если установлена причинно-следственная связь между заболеванием и психосоциальным фактором риска на работе.

Более подробно о том, как закон определяет психосоциальные факторы риска, можно узнать в § 91 Закона о трудовом здравоохранении и безопасности труда.

Ход процедуры и компенсация

Что делать человеку, если он подозревает у себя симптомы душевной болезни, которая предположительно проявилась из-за проблем на работе?

Профессиональные заболевания диагностируются в Центре профессиональных заболеваний и гигиены труда Северо-Эстонской региональной больницы. Чтобы пройти диагностику, необходимо получить направление от семейного врача или врача-специалиста. Для этого человек должен пояснить врачу, что проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за трудовой деятельности.

Диагностика профессионального заболевания – продолжительный и комплексный процесс. Врач по гигиене труда собирает детальную информацию о рабочей среде и условиях труда, а также изучает анамнез состояния здоровья работника. Кроме того, он беседует с человеком, чтобы выяснить, существуют ли личностные факторы, которые могли вызвать проблемы со здоровьем.