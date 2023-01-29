За проблемы с психикой и прочие душевные заболевания теперь можно получить компенсацию(5)
С 1 января вступили в силу изменения в законе, согласно которым проблемы душевного здоровья тоже причислены к профзаболеваниям, за которые можно получить компенсацию. Эти изменения могут коснуться всех работодателей и работников, а также врачей-специалистов по гигиене труда. Что же относится к проблемам душевного здоровья, которые теперь включены в список профзаболеваний, и кто будет выплачивать компенсацию, выясняла „МК-Эстония“.
Новость о том, что душевные проблемы приравняют к профзаболеваниям и за них тоже можно будет получить компенсацию, многих работников сферы обслуживания обрадовала. Дескать, наконец-то они смогут получить хоть какие-то деньги за проблемы, вызванные общением с неприятными клиентами. Ликовали и некоторые представители сферы медицины, которым тоже порой приходится сталкиваться с совершенно разными пациентами.
На вопросы „МК-Эстонии“, кто теперь сможет потребовать компенсацию за душевные болезни и каким образом будут выяснять, профзаболевание это или нет, ответила советник отдела трудовых отношений и трудовой среды Министерства социальных дел Сандра Куус.
Полицейские, медики, водители
Кто и каким образом будет выявлять, являются ли те или иные проблемы с психикой профзаболеваниями?
Профессиональные заболевания диагностируются в Центре профессиональных заболеваний и гигиены труда Северо-Эстонской региональной больницы. Министерство социальных дел финансирует проведение экспертизы, а орган, проводящий экспертизу, ежегодно представляет отчет. Для решения практических вопросов Министерство социальных дел будет привлекать врачей, специализирующихся на гигиене труда.
Какие именно душевные проблемы имеются в виду?
В список профессиональных заболеваний добавлены следующие заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска производственной среды: посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде.
Посттравматическое стрессовое расстройство возникает в связи с пережитой травмой, такой как насилие, авария или стихийное бедствие. В силу характера своей работы, например, больше всего от таких событий могут пострадать сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные, водители поездов и автомобилей и т. д. Посттравматическое стрессовое расстройство обычно диагностируют, когда его характерные симптомы длятся более месяца и существенно нарушают жизнь человека и его способность справляться с трудностями.
А что скрывается под фразой „другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде“?
Эта формулировка дает врачу по гигиене труда возможность в обоснованных случаях диагностировать профессиональное заболевание и в случае других болезней, если установлена причинно-следственная связь между заболеванием и психосоциальным фактором риска рабочей среды.
Основанием для внесения в закон этих дополнений послужила рекомендация Международной организации труда. В то же время список профессиональных заболеваний оставлен открытым, то есть у врача-специалиста по гигиене труда есть возможность в обоснованных случаях диагностировать профессиональное заболевание и при других медицинских состояниях, если установлена причинно-следственная связь между заболеванием и психосоциальным фактором риска на работе.
Более подробно о том, как закон определяет психосоциальные факторы риска, можно узнать в § 91 Закона о трудовом здравоохранении и безопасности труда.
Ход процедуры и компенсация
Что делать человеку, если он подозревает у себя симптомы душевной болезни, которая предположительно проявилась из-за проблем на работе?
Профессиональные заболевания диагностируются в Центре профессиональных заболеваний и гигиены труда Северо-Эстонской региональной больницы. Чтобы пройти диагностику, необходимо получить направление от семейного врача или врача-специалиста. Для этого человек должен пояснить врачу, что проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за трудовой деятельности.
Диагностика профессионального заболевания – продолжительный и комплексный процесс. Врач по гигиене труда собирает детальную информацию о рабочей среде и условиях труда, а также изучает анамнез состояния здоровья работника. Кроме того, он беседует с человеком, чтобы выяснить, существуют ли личностные факторы, которые могли вызвать проблемы со здоровьем.
При диагностике профессионального заболевания врач по гигиене труда обрабатывает информацию о текущей и предыдущей трудовой деятельности человека, принимая во внимание всех работодателей, а также учитывая то, сколько времени человек работал по той или иной специальности, у того или иного работодателя – все эти факторы могут повлиять на развитие профессионального заболевания.
Врачи по гигиене труда имеют доступ к данным о здоровье человека, внесенным в информационную систему здравоохранения. При диагностике профессионального заболевания специалист берет за основу всю имеющуюся информацию о состоянии здоровья человека. Кроме того, врач проводит необходимые обследования и анализы. Задача врача по гигиене труда состоит в том, чтобы оценить, вызваны ли проблемы со здоровьем обратившегося к нему человека психосоциальными факторами риска в рабочей среде или другими источниками стресса (например, проблемами в личной жизни) .
Кто и каким образом будет компенсировать ущерб, если у человека выявили душевную болезнь, которая стала проф-заболеванием?
Если у человека диагностировано профессиональное заболевание, он имеет право требовать от работодателя компенсацию. Сумма компенсации согласовывается сторонами, в противном случае спор будет разбираться в суде. Работодатель обязан возместить ущерб, который возник из-за увеличения потребностей, полной или частичной нетрудоспособности, потери дохода.
Если установлено, что заболевание получено на работе, работодатель проводит собственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины его возникновения. При необходимости к этому подключается Инспекция труда. Такое расследование проводится, чтобы работодатель мог внедрить меры, которые помогут предотвратить повторение подобного случая. В обязанности работодателя входит и подготовка соответствующего отчета.