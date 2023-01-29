Победителями Вируского марафона стали Маннима и Эрмитс

Бывший биатлонист сборной Эстонии Эрмитс преодолел 4 круга по 8 км за 1 час 10 минут и 7 секунд. Второе место занял финн Ристо Уусивирта со временем 01:10:12, третьим финишировал Андрес Юурсалу - 01:12:51, пишет Rus.err.ee.

В женской гонке победила лыжница из Ида-Вирумаа Татьяна Маннима со временем 01:18:12, второе место заняла Мерилин Юрисаар - 01:18:13, третье место у Греэте-Лийзы Тоом - 01:25:48.

Всего участвовали 240 лыжников.

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