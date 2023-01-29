Посольства Литвы в пяти странах получили письма с угрозами взрыва

На этой неделе пять посольств Литвы за границей получили электронные письма с угрозами взрыва, эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките. Она сказала, что из соображений безопасности не может назвать конкретные посольства, передает литовский „Дельфи“.