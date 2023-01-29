В Пыхья-Таллинне школьникам раздадут светоотражатели
В понедельник, 30 января, Управа Пыхья-Таллинна снова организует акцию по раздаче светоотражателей. Отражатели получат ученики муниципальных школ района.
„Управа Пыхья-Таллинна раздала отражатели школьникам осенью. Теперь проверим, повесили ли дети отражатели на видное место. Ели нет, то напомним и необходимости светоотражателя и, конечно, подарим его“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „Светоотражатель делает нас более заметными в темное время суток и помогает избежать опасных ситуаций“, - сказала старейшина.
В понедельник, 30 января перед началом уроков, работники Управы Пыхья-Таллинна, представители полиции и муниципальной полиции, а также молодежные работники вместе с представителями школ раздадут ученикам более тысячи отражателей.
Все желающие также смогут после акции взять себе отражатель со специальных деревьев, которые появятся во дворе Молодежного центра Пыхья-Таллинна (Копли, 98) и Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13).