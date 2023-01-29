В Пыхья-Таллинне школьникам раздадут светоотражатели

„Управа Пыхья-Таллинна раздала отражатели школьникам осенью. Теперь проверим, повесили ли дети отражатели на видное место. Ели нет, то напомним и необходимости светоотражателя и, конечно, подарим его“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „Светоотражатель делает нас более заметными в темное время суток и помогает избежать опасных ситуаций“, - сказала старейшина.