Канцлер ФРГ Шольц: Войну между РФ и НАТО допустить нельзя

Сейчас войны между РФ и НАТО нет, и он как канцлер ФРГ не допустит подобной эскалации, добавил Шольц. „В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок - ред.) считает также“, - указал он.

Критика главы МИД ФРГ из-за ее высказываний о войне в Украине

Ранее Бербок подверглась резкой критике наблюдателей из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Призывая западные страны проявить сплоченность в борьбе с российской агрессией против Украины, она указала, в частности: „Мы ведем войну против России, а не друг против друга“. Многие расценили эту фразу, как признание, что Германия является стороной конфликта и ведет войну против России.

После того как таблоид Bild обратился в МИД ФРГ с просьбой прокомментировать высказывание министра, 26 января в ведомстве пояснили: „Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне. Международное право однозначно. Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта“.

Призыв избежать „гонки предложений“ при вооружении Украины

25 января Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, отметив, что это решение было принято „в согласии и в тесном сотрудничестве“ с союзниками Германии. После этого ряд других западных стран объявил о намерении передать Киеву боевые танки. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив: „Мы должны выйти на поставки самолетов Украине. И это мечта. И это задача“.