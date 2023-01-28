Другие виды
28.01.2023, 22:36

ЧЕ-2023: Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли в танцах на льду

 
Лайла Фир – Льюис Гибсон, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс
Лайла Фир – Льюис Гибсон, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс
ФОТО: Antti Hamalainen/Lehtikuva via AP | Scanpix

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержал победу на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 210,44

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,89

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 198,21

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 195,67

5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 191,85

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 188,34

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,96

8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 175,82

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 169,17

10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 167,08

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