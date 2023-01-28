28.01.2023, 22:36
ЧЕ-2023: Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли в танцах на льду
ФОТО: | Scanpix
Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержал победу на чемпионате Европы в финском Эспоо.
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 210,44
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,89
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 198,21
4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 195,67
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 191,85
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 188,34
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,96
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 175,82
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 169,17
10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 167,08