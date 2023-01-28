Глава МИД Финляндии не исключает, что за акцией сожжения Корана в Стокгольме может стоять попытка гибридного влияния со стороны России

По его словам, Финляндия не ожидает прогресса в вопросе ратификации заявки в НАТО до выборов в Турции в мае.

Турция прервала переговоры с Финляндией и Швецией в начале этой недели после того, как у здания турецкого посольства в Стокгольме сожгли Коран.

Хаависто, выступивший в программе Yle „Ykkösaamu“, не исключает, что за акцией может стоять попытка гибридного влияния со стороны России. "Это расследуется. Обнаружены различные связи в окружении активиста. Я не могу сказать точно. Вопрос расследуют местные власти. Но, по крайней мере, нам показали концепцию того, как действовать, чтобы причинить максимально возможный вред“.

Также, по словам Хаависто, за акцией могли стоять другие силы, которые выступают против членства Финляндии и Швеции в НАТО и ищут наиболее провокационные способы влияния.

„Зависимость Европы от российского ядерного топлива сохранится на долгие годы“

По словам Хаависто, Европа еще долгие годы будет зависеть от российского ядерного топлива. Российский „Росатом“ поставляет ядерное топливо в такие страны, как Финляндия, Чехия и Венгрия.

По словам Хаависто, поиск новых поставщиков ядерного топлива займет время. Например, очередь за австралийским ураном сейчас составляет четыре года.

АЭС в Ловииса работает на российском ядерном топливе. Концерн Fortum пока не принял решения о прекращении использования ядерного топлива, импортируемого из России.

В конце прошлого года сообщалось , что в Финляндии добыча урана начнется к лету 2024 года. Цех государственной компании Terrafame в Соткамо будет единственным заводом по производству урана в Европе.