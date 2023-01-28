Банкомат "съел" внесенные на счет купюры: что делать?

Женщина в шоке и не знает, что и думать, куда обращаться. При этом в банке отвечают, что склонны верить технике – банкомат устроен так, чтобы внесенные в него купюры не слипались и все было точно, как в аптеке. Даже если единичные ошибки происходят, банкноты всегда оказываются в банкомате, и их обнаруживают. В описанном случае, по словам представителя Swedbank в Латвии Яниса Кропса, денег просто не оказалось в банкомате.

„Я ей возразила, что кнопки „Отменить операцию“ в банкомате нет, так что выхода у меня просто не было. Сотрудница не поверила и еще уточнила у своих коллег, действительно ли так, и, когда ей подтвердили, согласилась, что ситуация и правда не из приятных, – отмечает Алла. – Дальше мне посоветовали не волноваться, набраться терпения, дождаться, пока банкомат проверят инкассаторы. Обещали, что через какое-то время – от 3 до 10 дней – со мной свяжутся и вернут деньги, если они будут найдены в банкомате. Но потом мне прислали письмо из банка, в котором говорилось, что проверка банкомата не обнаружила в ячейках лишних денег, а значит, мне в моей претензии вернуть недостающие 550 евро будет отказано“.

Женщина сразу же позвонила в Swedbank. Оператор, выслушав ее историю, с удивлением спросила, зачем она подтвердила сделку, если сумма не совпадала.

„Меня охватила паника. Что делать – неясно. Кнопки возврата денег нигде нет. Что мне оставалось? Только зачислять деньги на счет в банке, как предлагает надпись в банкомате. Сразу после этого я проверила выписку со счета и увидела, что туда поступили только 450 евро, – рассказывает клиентка Swedbank – Конечно, я сильно расстроилась: такими суммами в наличных никогда не оперирую, максимум вносила на счет 50 евро, а тут теряю такую большую сумму денег“.

Рижанка Алла Пименова должна была перевести отцу в Германию 1000 евро, для этого ей нужно было положить эту сумму себе на счет. Она говорит, что дважды пересчитала купюры, в машине и перед банкоматом: в руках у нее было 20 купюр по 50 евро. Однако после внесения денег на экране появилась надпись, что на счет будет зачислено всего лишь 450 евро.

„Машина при зачислении наличных на счет может недосчитаться одной-двух купюр. Такие случаи, не скрою, бывали, и мы после проверки ячеек банкомата деньги клиентам всегда возвращали. Но чтобы банкомат недосчитался половины внесенных клиентом денег? Да так, чтобы их затем не оказалось в банкомате? Случай небывалый. Что-то здесь явно не то“, – считает Кропс.

Похожая история, но со счастливым концом, о которой пишет Sakala, произошла перед Новым годом в Вильянди. Клиентка внесла на свой счет через банкомат Swedbank 625 евро. Однако после того, как машина пересчитала деньги, на экране появилось сообщение об ошибке. Банкомат вернул клиентке карту, а деньги – нет. Был поздний вечер, кроме того, девушке нужно было оплатить счета из внесенных денег, но транзакция в онлайн-банке не отражалась. Клиентка позвонила в Swedbank. Сначала ей обещали, что решат вопрос в течение 10 дней, но уже на следующий день деньги нашлись.

Проверяйте кошелек

Как вести себя в подобной ситуации? Как уберечься от таких неприятностей? Может быть, нужно показывать деньги камере банкомата перед внесением, чтобы потом доказать, что они были? Хотя Алле из Риги, которая пересчитывала купюры перед банкоматом, и это не помогло.

„На самом деле, отказы карточек очень редки. Время от времени мы слышим истории о том, что у кого-то произошел сбой транзакции, но если подсчитать общее количество транзакций, то число неудачных ничтожно мало. Например, в прошлом году наши эстонские клиенты совершили по карточкам в общей сложности более 230 миллионов платежей. Это на 12% больше, чем в позапрошлом году“, – говорит Мартин Кырв, руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS.

Он отмечает, что в случае споров по банкоматам Swedbank обещает своим клиентам, что решит проблему в течение пяти рабочих дней. В зависимости от банкомата и его местоположения это может занять до 10 рабочих дней.