В США полицейских обвиняют в убийстве афроамериканца, умершего после задержания

Подразделение „Скорпион“, состоящее примерно из 50 человек, создали в 2021 году, поставив перед ним задачу снизить уровень преступности в наиболее криминогенных районах Мемфиса. По словам Романуччи, задержавшие Николса полицейские находились в машине без полицейской раскраски.

Другой адвокат семьи Николсов, Антонио Романуччи, раскритиковал особое подразделение полиции Мемфиса по борьбе с организованной преступностью, известное как „Скорпион“. Обвиняемые в убийстве Николса пятеро полицейских были именно из этого подразделения.

„Мы не видим таких вещей с нашими белыми братьями и сестрами. Мы не видим роликов, на которых полицейские делали бы с ними все, что пожелают“, - добавил Крамп.

„Мы должны говорить об этом, пока это не прекратится“, - заявил на пресс-конференции в пятницу нанятый семьей Николса знаменитый американский адвокат Бен Крамп, специализирующийся на защите чернокожих, ставших жертвами насилия со стороны полиции.

Отличие этого дела от подобных ему случаев гибели чернокожих при задержании полицией заключается в том, что все пятеро полицейских, как и сам Николс, - афроамериканцы. Хотя в списке выдвинутых против них обвинений отсутствует расовая составляющая, адвокаты семьи Николса настаивают, что проблема заключается в культуре поведения полицейских Мемфиса, которая, по их мнению, пронизана расизмом по отношению к афроамериканцам.

По итогам внутреннего расследования все пятеро полицейских были вскоре уволены, а накануне им были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

Далее, как утверждается в заявлении адвокатов семьи Николс, задержанный „был избит до неузнаваемости“. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где скончался 10 января.

7 января полицейский патруль в городе Мемфис попытался остановить 29-летнего Тайри Николса за опасное вождение. Тот отказался подчиниться требованию полиции, что привело к погоне и последующему задержанию.

Видео обнародовано

В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы четыре видеозаписи с нагрудных камер полицейских, осуществлявших задержание.

На первом видео показано, как полицейские вытаскивают Николса из машины и кричат ему, чтобы он лег на землю.

„Я ничего не совершил!“ - говорит Николс. Затем полицейские кладут его на землю и требуют, чтобы он лежал смирно. Через несколько секунд один из полицейских применяет электрошокер, после чего Николс вскакивает и убегает.

На втором видео, снятом, по-видимому, с уличной камеры видеонаблюдения, двое полицейских держат Николса, а другие по очереди бьют его ногами и кулаками, а также чем-то вроде дубинки. Затем они волочат его по земле и прислоняют к полицейской машине.

На третьем и четвертом видео показаны кадры избиения с нагрудной видеокамеры одного из полицейских. Николса держат, обрызгивают перцовым баллончиком и бьют, а он зовет мать.

Мать Николса рассказала, что в момент происшествия ее сын находился всего в 70 метрах от дома.

„Это было преступно“

Директор Бюро расследований Теннесси Дэвид Рауш ранее сообщил в ходе пресс-конференции, что уже видел эти кадры, и они ужасают.

„То, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к настоящей работе полиции. Это было неправильно. Это было преступно“, - заявил он.

Мать Тайри Николса Роувон Уэллс, выступая на поминальной службе по сыну, призвала жителей штата к спокойствию после того, как они посмотрят видео.

Сама она, по ее словам, его не видела, но знает, что попавшие на камеру сцены - чудовищны.

„Я не хочу, чтобы мы сжигали наши города, взрывали улицы. Потому что это не то, за что ратовал мой сын“, - сказала она.

Президент США Джо Байден прокомментировал события в Мемфисе, сказав, что смерть Николса - болезненное напоминание о том, сколько еще должно быть сделано, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой, единой для всех и уважающей человеческое достоинство.