В Пыхья-Таллинне в рамках проекта „Дворы в порядок“ обустроили 15 дворов

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в 2022 году благодаря проекту в Пыхья-Таллинне было приведено в порядок 15 дворов. „Обычно пыхья-таллиннцы активней всех ходатайствуют о пособии. Призываю жителей района подавать заявления и в этом году, это можно сделать до 1 марта“, - сказала старейшина района.

„В результате предыдущих раундов подачи заявок ряд квартирных товариществ продолжил работу над уже ранее начатыми проектами, например, обновили покрытие на парковках или же построили в уже приведенном в порядок дворе домик для велосипедов. Кроме велопарковок также строили детские площадки, тротуары, привели в порядок озеленение и установили камеры наблюдения,“ - добавила Мануэла Пихлап.

Заявление следует подать не позднее 1 марта. Дополнительную информацию можно найти на городской странице: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-dvory-v-poryadok

Больше информации о поддержке городом квартирных товариществ можно найти на странице: https://www.tallinn.ee/ru/kvartirnoe-tovarischestvo